Забудьте про звичні джинси: 10 стильних моделей штанів на осінь 2026 року

Видання Who What Wear зібрало 10 моделей штанів, які варто додати до осіннього гардероба. Розповідаємо, на які фасони звернути увагу та з чим їх поєднувати.

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10 трендових моделей штанів на осінь 2026 року

Шовкові штани з принтом

Шовкові штани з візерунками допоможуть зробити образ виразнішим. Їх можна поєднувати з однотонними светрами, базовими футболками або лаконічними сорочками. При цьому шовкові штани можна носити не лише окремо, а й у комплекті з кофтою з тієї самої тканини. Такі костюми мають цілісний вигляд і не потребують складного стилізування. За бажанням комплект можна доповнити лаконічними прикрасами та взуттям на підборах або ж обрати зручні балетки для повсякденного образу.

Образ з шовковими штанами з принтом / Фото з інстаграм-сторінки makenna_alyse

Штани в камуфляжному забарвленні

Камуфляжний принт, який раніше асоціювався переважно з одягом у стилі мілітарі, можна вписати й у повсякденний гардероб. Такі штани матимуть гармонійний вигляд із простим білим верхом, базовим трикотажем і кросівками. Якщо хочеться зробити образ цікавішим, можна поекспериментувати з поєднанням різних принтів і фактур.

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Образ з камуфляжними штанами / Фото з інстаграм-сторінки llaurenca

Джинси з ефектом кислотного вицвітання

Якщо класичні сині джинси вже набридли, варто придивитися до моделей із контрастними переходами кольору та ефектом вицвітання. Вони допоможуть відійти від класичних поєднань й матимуть гарний вигляд із простими футболками, светрами та куртками. А ще такі джинси можна доповнити жакетом у гусарському стилі, лоферами та сонцезахисними окулярами. Завершити look допоможе сумка, підібрана в тон до взуття або верхнього одягу.

Образ із джинсами з ефектом кислотного вицвітання / Фото з інстаграм-сторінки hadleyhgreene

Штани з декораціями

Штани, оздоблені камінням, стразами, кристалами, паєтками або перлинами, допоможуть додати блиску навіть простому образу. Щоб урівноважити акцентний низ, поєднуйте його з однотонним верхом і стриманими аксесуарами. Таке вбрання підійде для вечірніх виходів і зустрічей із друзями.

Образ зі штанами з декораціями / Фото з інстаграм-сторінки sofiamcoelho

Шовкові штани

Однотонні шовкові штани – варіант для тих, хто хоче додати гардеробу елегантності. Їх можна носити з об'ємними светрами, сорочками або жакетами. Поєднання м'якої тканини з більш структурованими речами допоможе створити збалансований образ.

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Шовкові штани / Фото з інстаграм-сторінки _katiepeake

Штани із зебровим принтом

Анімалістичні візерунки залишаються одним зі способів зробити вбрання виразнішим. Штани із зебровим принтом можна поєднувати з чорним або білим трикотажем, базовими топами та лаконічним взуттям. Так образ матиме стильний вигляд без зайвих деталей.

Штани із зебровим принтом / Фото з інстаграм-сторінки taniasarin

Джинси з принтом

Джинси з візерунками стануть альтернативою класичним моделям без декору. Їх можна поєднувати з однотонними футболками, сорочками та светрами, щоб не відвертати увагу від принта. Це простий спосіб урізноманітнити повсякденний гардероб без кардинальних змін.

Джинси з принтом / Фото з інстаграм-сторінки khakiandblueofficial

Рожеві штани

Рожеві штани допоможуть додати кольору осіннім образам, у яких зазвичай переважають темні та нейтральні відтінки. Вони матимуть гарний вигляд із білим, сірим, бежевим або коричневим верхом. Для сміливішого поєднання можна спробувати комбінацію з іншими насиченими кольорами.

Образ з рожевими штанами / Фото з інстаграм-сторінки jen_wonders

Завужені штани кльош

Моделі, які облягають стегна та розширюються донизу, допоможуть створити виразний силует. Такі штани можна поєднувати з приталеними топами, сорочками або жакетами. Доповнити образ можна взуттям на підборах або моделями на платформі.

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Образ із завуженими штанами кльош / Фото з інстаграм-сторінки selkolas

Якщо вам до вподоби штани кльош, радимо також прочитати наш інший матеріал про те, з чим і як їх поєднувати, щоб створювати стильні образи.

Укорочені шовкові штани

Укорочені шовкові штани – ще один спосіб відійти від звичних джинсів. Така модель більше підійде для теплої осінньої погоди, коли можна залишити щиколотки відкритими. Їх можна поєднувати з лаконічними сорочками, тонкими светрами та балетками або лоферами. А для завершення образу додати витончені прикраси й невелику сумку.

Укорочені шовкові штани / Фото з інстаграм-сторінки juliesfi

Раніше ми також розповідали, які фасони штанів допоможуть візуально подовжити ноги.