24 Канал вже розповідав про те, з чим носити джинси кльош цієї осені, а тепер розбираємо образи зі штанами кльош. Ця модель може стати класною фішкою вашого осіннього гардероба, якщо знати ці кілька формул.

Зі штанами кльош можна створити модний цього сезону образ у стилі хіпі. Наприклад, це можуть бути картаті штани, яскрава кофтинка з квітковим чи абстрактним принтом, хустка на голові чи на зап'ясті замість браслета.



З чим носити картаті штани кльош / Фото з Pinterest

Поєднуйте штани кльош з різноманітними сорочками: від оверсайз моделей до цікавих варіантів у бохо-стилі з воланами та рюшами. Такий образ матиме легкий вайб минулих століть, який зараз в моді.

Щоб штани кльош мали виграшний вигляд та візуально не вкорочували силует, важливо дотримуватися балансу пропорцій. Головне правило – виділити талію та збалансувати об'ємний низ. Обирайте штани з високою посадкою, які подовжують ноги та роблять фігуру стрункішою.



З чим носити вельветові штани кльош / Фото з Pinterest

Якщо ви носите вільний верх, обов'язково заправляйте його повністю або частково спереду. Також зважайте на довжину: штани мають майже повністю закривати взуття, залишаючи відкритим лише носок, що додає вишуканості та робить вас візуально вищою.

Чудовою парою для штанів кльош стане вкорочений верх. Кроп-топи, короткі кардигани, приталені водолазки або кроп-жакети відкривають лінію талії, завдяки чому ноги здаються дуже довгими.



З чим носити штани кльош восени / Фото з Pinterest

Для холодних днів ідеально підійде поєднання з об'ємним трикотажним светром грубої в'язки. У цьому випадку важливо заправити його край за пояс штанів, щоб зберегти чіткий силует.

Завершити осінній аутфіт допоможе грамотно підібраний верхній одяг та взуття. Поєднуйте кльош із короткими шкіряними куртками-косухами, структурованими блейзерами або класичними пальтами прямого крою міді-довжини.



Осінній аутфіт зі штанами кльош / Фото з Pinterest

Що стосується взуття, то найкраще вибирати моделі на підборах, масивній платформі або з гострим носком — козаки, ботильйони та лофери створять ідеальний дует.

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