Цього сезону міні кльош штани зі стрілками упевнено переходять із категорії базової речі в головний інструмент для створення зібраних образів, пише Woman and home. Стильний образ з цією деталлю гардероба показала британська співачка Рошель Г'юмс.

Під час ефіру This Morning вона обрала приталений жилет Zara та поєднала його з міні кльош штанами того ж бренду. Стриманий силует, чіткий крій і акуратні ґудзики зібрали образ у цілісну, сучасну композицію, яка має однаково доречний вигляд і в діловому, і в повсякденному гардеробі.



Образ Рошель Г'юмс / скрин сториз

Саме ці міні штани зі стрілками можуть стати ідеальною альтернативою джинсам. Замість широких штанин, які довго домінували серед костюмних силуетів, дедалі актуальнішими стають розкльошені форми. У цьому випадку вони добре врівноважують приталений верх і створюють елегантний, але не надто офіційний лук.

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Образ зі штанами кльош / фото з інстаграму

Завершили образ Рошель босоніжки-мюлі на підборах від Topshop у молочно-білому відтінку. Завдяки цьому ансамбль вийшов м'яким і цілісним, без різких контрастів, а сама стилізація отримала той самий ефект "дорогої" стриманості, який легко повторити у власному гардеробі. Ось ще варіанти, як можна носити ці штани:



Короткі штани-кльош на осінь / фото з інстаграму



Штани кльош та кофтинка з баскою – образ від Zara / фото з сайту бренду



З чим носити міні розкльошені штани / фото з інстаграму



Як носити короткі чорні штани / фото з інстаграму

А який стильний образ без гарної сумочки? Ось головні базові кольори цього аксесуару, які ніколи не виходять з моди.