В этом сезоне мини брюки-клеш со стрелками уверенно переходят из категории базовой вещи в главный инструмент для создания сбалансированных образов, пишет Woman and home. Стильный образ с этой деталью гардероба продемонстрировала британская певица Рошель Хьюмс.

Во время эфира программы This Morning она выбрала приталенный жилет Zara и сочетала его с мини брюками-клеш того же бренда. Сдержанный силуэт, четкий крой и аккуратные пуговицы объединили образ в целостную, современную композицию, которая одинаково уместна как в деловом, так и в повседневном гардеробе.



Образ Рошель Хьюмс / скриншот из сторис

Именно эти мини-брюки со стрелками могут стать идеальной альтернативой джинсам. Вместо широких брючин, которые долгое время доминировали среди костюмных силуэтов, все большую актуальность приобретают расклешенные формы. В данном случае они хорошо уравновешивают приталенный верх и создают элегантный, но не слишком официальный лук.

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Образ с брюками-клеш / фото из инстаграма

Завершили образ Рошель босоножки-мюли на каблуке от Topshop в молочно-белом оттенке. Благодаря этому ансамбль получился мягким и целостным, без резких контрастов, а сама стилизация приобрела тот самый эффект "дорогой" сдержанности, который легко повторить в собственном гардеробе. Вот еще варианты, как можно носить эти брюки:



Короткие брюки-клеш на осень / фото из инстаграма



Брюки-клеш и кофточка с баской – образ от Zara / фото с сайта бренда



С чем носить мини брюки-клеш / фото из инстаграма



Как носить короткие черные брюки / фото из инстаграма

А какой стильный образ обходится без красивой сумочки? Вот основные базовые цвета этого аксессуара, которые никогда не выходят из моды.