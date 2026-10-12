Множество рюшей, мягкие текстуры бархата, гобеленовые принты, перья, нежный шелк, исторические силуэты – все это мы будем носить в следующем году, однако уже сейчас эти тренды можно внедрять в свой гардероб, пишет Vogue. Дизайнеры решили не сдерживаться и разгуляться с деталями, фактурами и интересными силуэтами.

Как создать образ в стиле новой богемы

Эстетика "новой богемы" – это современное переосмысление изысканной роскоши прошлых веков, где максимализм и сложные фактуры сочетаются с непринужденной легкостью и расслабленностью. Чтобы собрать такой наряд, ориентируйтесь на несколько ключевых элементов:

выбирайте вещи из бархата или жаккарда с рельефными цветочными узорами. Они придают образу глубину, текстурность и легкий винтажный шарм;

для яркого акцента подойдут объемные экошубы, детали с перьями на манжетах, воротниках или юбках;

Что такое богемный стиль: смотрите фото

ищите пиджаки с выразительными плечами , декоративными металлическими пуговицами, шнуровкой, отсылающими к костюмам прошлых эпох;

покупайте длинные накидки и пальто-халаты. Свободный, струящийся верхний слой создает нужную динамику, красиво движется при ходьбе и придает образу вечерней драматичности;

Богемные образы в моде: смотрите фото

мягкие банты-воротники или нежные рюши, которые выглядывают из-под плотного жакета или пальто, делают строгий силуэт более нежным и романтичным;

отделка также имеет значение. Золотые нити, вышивка, броши и массивные пуговицы помогают расставить нужные барочные акценты;

Образы в стиле новой богемы: смотрите фото

смело сочетайте повседневные вещи с элементами будуарного гардероба: шелковыми платьями-комбинациями, кружевными топами или бельевыми пижамными штанами.

Кстати, что касается пижамных штанов, то в моду снова вернулись панталоны, которые модницы активно носили летом и продолжают сочетать уже с осенними вещами.