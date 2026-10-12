Багато рюшів, м'які текстури оксамиту, гобеленові принти, пір'я, ніжний шовк, історичні силуети – все це ми будемо носити наступного року, проте вже зараз ці тренди можна впроваджувати у свій гардероб, пише Vogue. Дизайнери вирішили себе не стримувати й розгулятися з деталями, фактурами й цікавими силуетами.

Як створити образ у стилі нової богеми

Естетика "нової богеми" – це сучасне переосмислення вишуканої розкоші минулих століть, де максималізм і складні фактури поєднуються з невимушеною легкістю та розслабленістю. Щоб зібрати такий аутфіт, орієнтуйтеся на кілька ключових елементів:

обирайте речі з оксамиту або жакарду з рельєфними, квітковими візерунками. Вони додають образу глибини, текстурності та легкого вінтажного шарму;

для яскравого акценту підійдуть об'ємні екошуби, деталі з пір'ям на манжетах, комірах або спідницях;

Що таке богемний стиль: дивіться фото

шукайте піджаки з виразними плечима , декоративними металевими ґудзиками, шнурівкою, що відсилають до костюмів минулих епох;

купуйте довгі накидки та пальта-халати. Вільний, струменистий верхній шар створює потрібну динаміку, красиво рухається під час ходи й додає влучної вечірньої драматичності;

Богемні образи в моді: дивіться фото

м'які банти-коміри або ніжні рюші, що визирають із-під цупкого жакета чи пальта, роблять суворий силует більш ніжним та романтичним;

оздоблення також має значення. Золоті нитки, вишивка, брошки та масивні ґудзики допомагають розставити потрібні барокові акценти;

Образи у стилі нової богеми: дивіться фото

сміливо комбінуйте повсякденні речі з елементами будуарного гардероба: шовковими сукнями-комбінаціями, мереживними топами чи білизняними піжамними штанами.

До речі, щодо піжамних штанів, то в моду знову повернулися панталони, які модниці активно носили влітку й продовжують комбінувати вже з осінніми речами.