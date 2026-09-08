Про це детальніше – розповідає видання Interia Styl.

Штани, які подовжують ноги

Штани-дзвони та кльош залишаються головною секретною зброєю для тих, хто мріє про візуально "нескінченні ноги". Їхній оптичний ефект виникає завдяки контрасту крою, коли тканина м'яко облягає стегна і плавно розширюється від коліна до самого низу. Якщо поєднати таку модель із високою посадкою та взуттям на платформі чи підборах, сховавши каблук під довжиною штанини, лінія ніг візуально починатиметься просто від талії.

Модні штани-кльош на осінь / Фото з інстаграму LK BRAND

Не менш виграшний і водночас універсальний результат забезпечують класичні прямі джинси. Рівне падіння тканини вибудовує безперервну вертикаль, яка не перевантажує силует зайвим об'ємом і делікатно маскує будь-які особливості фігури. Утім, заради максимального видовження варто категорично відмовитися від укорочених версій, адже відкрита щиколотка розриває суцільну лінію та візуально краде кілька важливих сантиметрів зросту.

Прямі джинси / Фото з інстаграму u.light_store

Якщо ж хочеться сміливіших форм, на допомогу приходять модні штани-бочки, які насправді вміють творити дива з пропорціями. Їхня магія тримається на продуманому балансі, де висока й щільно зафіксована талія миттєво привертає погляд, а плавне звуження біля щиколотки врівноважує овальний об'єм у зоні стегон. Завдяки такому крою весь силует витягується вгору, фіксуючи увагу на найвищій точці пояса.

Стильні штани-бочки, які видовжують ноги / Фото з інстаграму amoslook

Завершують цей список штани-сигарети та моделі зі стрілками, які майстерно додають жаданого зросту любителькам ділового стилю. Чітка запрасована лінія веде погляд строго зверху вниз і створює бездоганну вертикаль для всієї ноги. Вузький лаконічний крій підкреслює стрункість, а в парі з елегантним гостроносим взуттям миттєво формує ефект модельних пропорцій.

Штани-сигарети / Фото інтернет-магазину Romashka

Чимало жінок хоча б раз у житті чули, що світлі джинси додають зайвих кілограмів. Днями український стиліст Андре Тан прокоментував цей популярний міф.