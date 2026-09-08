Об этом подробнее рассказывает издание Interia Styl.

Брюки, удлиняющие ноги

Брюки-колокола и клеш остаются главным секретным оружием для тех, кто мечтает о визуально "бесконечных ногах". Их оптический эффект возникает благодаря контрасту кроя, когда ткань мягко облегает бедра и плавно расширяется от колена до самого низа. Если сочетать такую модель с высокой посадкой и обувью на платформе или каблуке, скрыв каблук под длиной брючины, линия ног визуально будет начинаться прямо от талии.

Модные брюки-клеш на осень / Фото из инстаграма LK BRAND

Не менее выигрышный и в то же время универсальный результат обеспечивают классические прямые джинсы. Ровное падение ткани выстраивает непрерывную вертикаль, которая не перегружает силуэт лишним объемом и деликатно маскирует любые особенности фигуры. Впрочем, ради максимального удлинения стоит категорически отказаться от укороченных версий, ведь открытая лодыжка разрывает сплошную линию и визуально "украдывает" несколько важных сантиметров роста.

Прямые джинсы / Фото из инстаграма u.light_store

Если же хочется более смелых форм, на помощь приходят модные брюки-бочки, которые на самом деле умеют творить чудеса с пропорциями. Их магия заключается в продуманном балансе, где высокая и плотно зафиксированная талия мгновенно привлекает взгляд, а плавное сужение у лодыжки уравновешивает овальный объем в зоне бедер. Благодаря такому крою весь силуэт вытягивается вверх, фиксируя внимание на самой высокой точке пояса.

Стильные брюки-бочки, удлиняющие ноги / Фото из инстаграма amoslook

Завершают этот список брюки-сигареты и модели со стрелками, которые мастерски добавляют столь желанный рост любительницам делового стиля. Четкая отглаженная линия ведет взгляд строго сверху вниз и создает безупречную вертикаль для всей ноги. Узкий лаконичный крой подчеркивает стройность, а в сочетании с элегантной остроносой обувью мгновенно создает эффект модельных пропорций.

Брюки-сигареты / Фото интернет-магазина Romashka

Многие женщины хотя бы раз в жизни слышали, что светлые джинсы добавляют лишних килограммов. На днях украинский стилист Андре Тан прокомментировал этот популярный миф.