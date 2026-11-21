Світова мода впевнено повертається до вишуканої естетики копіткої ручної роботи. Провідні дизайнери роблять ставку на унікальний хендмейд, складні фактури та скульптурні акценти, які легко освіжать будь-який повсякденний гардероб.

У сезоні осінь-зима дизайнери радять тимчасово відкласти мінімалізм та формальність і сфокусуватися на автентичних тактильних фактурах, пише Elle. На подіуми тріумфально повертається висока реміснича майстерність, яка тепер прикрашає не лише вечірні вбрання, а й прості повсякденні речі.

Аксесуари у вигляді об'ємних квітів

Об'ємні тривимірні квіти стали головним скульптурним акцентом холодного сезону, замінивши традиційні пласкі флористичні принти. Креативний директор Dior Джонатан Андерсон оздобив силуетні сукні пишними кактусовими жоржинами та створив туфлі у вигляді водяних лілій, тоді як Chloé запропонував ефектну сумку у формі бутона. Такі ботанічні елементи хендмейд перетворюють навіть стриманий блейзер чи однотонний джемпер на витвір мистецтва.

Квіткові брошки хендмейд в моді: дивіться фото

Модні тренди зими: в'язані речі

В'язані речі ручної роботи уособлюють нову концепцію затишної розкоші, де на перший план виходить бездоганне виконання кожного стібка. Бренд Stella McCartney зробив ставку на жилети з натуральної вовни, зв'язані вручну товстими спицями, а модний дім Erdem доповнив м'які кардигани та трикотажні сети довгою фактурною бахромою. Подібні об'ємні вироби найкраще поєднувати з прямими лаконічними штанами чи класичними джинсами, щоб збалансувати силует.

В'язана жилетка від Stella McCartney: дивіться фото

Плетені речі в тренді у 2027 році

Окрему увагу стилісти радять звернути на плетені речі та аксесуари в техніці кроше, які плавно перекочували з літніх колекцій у зимовий гардероб. Ажурні накидки, шалі та сітчасті сумки-тоути щільного плетіння додають образам виразної графічності й створюють актуальний ефект багатошаровості. Невагоме плетиво чудово грає на контрасті з гладкою шкірою, щільним денімом чи вовняними фактурами.



Плетені та в'язані речі в тренді / Фото з Pinterest

Завершальним штрихом ремісничого тренду стало витончене ручне оздоблення, вишивка та відкриті декоративні шви. Дизайнерка Tory Burch черпала натхнення в індійській техніці вишивки badla, інтегруючи її у жакардові пальта, а бренд Rabanne з'єднав делікатні квіткові стібки з лелітками в стилі 1920-х років.

Ручне оздоблення тканин в моді у 2026 – 2027 роках: дивіться фото

Цю естетику домашнього затишку та теплоту рук творців також продовжують популярні вінтажні сумочки-мішечки з бісером та оксамитом, які додають невимушеного шарму звичайному базовому образу.