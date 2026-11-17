Фешн-редактори провідного модного журналу Harper's Bazaar відзначають появу гучного тренду на сумочки в естетиці бабусиної скрині, які раніше вважалися лише родинними реліквіями. Модні доми Chanel, Dolce & Gabbana, Simone Rocha та Fendi представили у колекціях осінь-зима 2026/27 моделі, натхненні старовинним текстилем і ручною роботою.

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Оксамитова сумка з бісерною вишивкою в бабусиному стилі: дивіться фото

У новому холодному сезоні дизайнери радять придивитися до кількох ключових варіацій цього аксесуара:

Оксамитові та атласні торбинки-мішечки на затяжках, прикрашені бантами або китицями, як у Simone Rocha та Erdem.

Компактні ридикюлі з квітковою вишивкою хрестиком і металевими вінтажними фермуарами за прикладом Dolce & Gabbana.

Мініатюрні моделі, щедро декоровані різнокольоровим бісером, лелітками та бісерною бахромою, запропоновані Fendi.

Гобеленові сумки з виразними сюжетними візерунками та незвичними деталями на зразок бамбукових ручок.

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Сумка Dolce & Gabbana з вишивкою у ретро стилі / Фото з сайту бренду

Тендітні сумочки з бабусиним шармом стають повноцінною частиною осінньо-зимового гардероба, а не лише деталлю якогось цікавого театрального костюма. Їхня головна перевага – у грі контрастів, адже делікатний шовк, вишивка та сяйливий бісер чудово врівноважують масивні вовняні пальта чоловічого крою, об'ємні светри грубої в'язки, цупкий денім, повсякденні сорочки та інші речі.

Мініатюрні вінтажні сумки знову в моді / Фото з Pinterest

Зірки стритстайлу майстерно вписують такі скарби у щоденні виходи, уникаючи надмірної театральності. Алекса Чанг сміливо поєднує сяйливу текстильну торбинку з лаконічною базовою футболкою, вільними штанами та класичним тренчем, Зої Кравіц носить вишиту багетну сумочку з діловим жакетом, а сестри Дакота й Ель Феннінг доповнюють атласними мішечками вечірні сукні.

Зірки обирають маленькі вінтажні сумочки: дивіться фото

Захоплення наївним ретро гармонійно продовжує популярність домашнього затишку, в межах якого гардероби також підкорюють вінтажне мереживо та великі квіткові брошки. Достатньо одного такого колоритного аксесуара ручної роботи, щоб перетворити стриману теплу капсулу на вишуканий модний маніфест.