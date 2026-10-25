Зумери обирають ці тренди: 5 зимових речей, до яких варто придивитися кожній

Нове покоління модниць активно формує головні зимові тенденції, поєднуючи практичність із невимушеним шиком. Ці шість стильних знахідок легко адаптувати до гардероба жінки будь-якого віку.

Модна оглядачка Who What Wear Келсі Стюарт проаналізувала гардероби популярних інфлюенсерів покоління Z та виділила найтрендовіші силуети сезону. Попри сміливість молодіжного стилю, ці тенденції легко адаптувати до гардероба жінки будь-якого віку.

Куртки в стилі мілітарі

У нульових куртки-мілітарі носили виключно зі скіні джинсами, але зумери зламали цей стереотип і поєднують їх із вільними джинсами. Взимку така куртка може стати чудовим доповненням багатошарового образу – її можна одягнути на цупкий гольф під пуховик.



Жакет у стилі мілітарі в моді / Фото з Pinterest

Шкіряні штани

Шкіряні штани більше не належать тільки рок-н-ролу – зумери перетворюють їх на базу для затишних зимових аутфітів. Вони чудово захищають від холодного вітру, а збалансувати їхню текстуру можна м'яким трикотажем або кашеміром.



Шкіряні штани зі светром на зиму / Фото J.Crew

Шарфи зі штучного хутра

Зумери цінують тепла та комфорт, тому об'ємні шарфи зі штучного хутра стали їхнім головним зимовим мастхевом. У чорному чи глибокому шоколадному відтінку цей пухнастий аксесуар не лише надійно зігріває в мороз, а й додає текстурності будь-якому верхньому одягу.

Як стильно носити шарф зі штучного хутра: дивіться фото

Сорочки з фланелі

М'яка фланелева сорочка в клітинку повертається до гардеробів саме як зігрівальний елемент. Узимку зумери носять її оверсайз-версію як проміжний шар – поверх термобілизни чи водолазки й під теплий пуховик.



Фланелева сорочка на зиму / Фото з Pinterest

Чоботи з халявою "гармошкою"

Головне взуттєве правило сезону – що вільніша халява, то краще. Замшеві чи шкіряні високі чоботи із заправленими всередину штанами не тільки мають стильний вигляд, а й чудово бережуть ноги від зимової погоди.



Модне взуття на зиму 2027 / Фото з Pinterest

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