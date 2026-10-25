Lady 24 Мода Зумери обирають ці тренди: 5 зимових речей, до яких варто придивитися кожній
25 жовтня, 12:30
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Зумери обирають ці тренди: 5 зимових речей, до яких варто придивитися кожній

Юлія Бражнік

Нове покоління модниць активно формує головні зимові тенденції, поєднуючи практичність із невимушеним шиком. Ці шість стильних знахідок легко адаптувати до гардероба жінки будь-якого віку.

Модна оглядачка Who What Wear Келсі Стюарт проаналізувала гардероби популярних інфлюенсерів покоління Z та виділила найтрендовіші силуети сезону. Попри сміливість молодіжного стилю, ці тенденції легко адаптувати до гардероба жінки будь-якого віку. 

Куртки в стилі мілітарі

У нульових куртки-мілітарі носили виключно зі скіні джинсами, але зумери зламали цей стереотип і поєднують їх із вільними джинсами. Взимку така куртка може стати чудовим доповненням багатошарового образу – її можна одягнути на цупкий гольф під пуховик. 


Жакет у стилі мілітарі в моді / Фото з Pinterest 

Шкіряні штани

Шкіряні штани більше не належать тільки рок-н-ролу – зумери перетворюють їх на базу для затишних зимових аутфітів. Вони чудово захищають від холодного вітру, а збалансувати їхню текстуру можна м'яким трикотажем або кашеміром.


Шкіряні штани зі светром на зиму / Фото J.Crew

Шарфи зі штучного хутра

Зумери цінують тепла та комфорт, тому об'ємні шарфи зі штучного хутра стали їхнім головним зимовим мастхевом. У чорному чи глибокому шоколадному відтінку цей пухнастий аксесуар не лише надійно зігріває в мороз, а й додає текстурності будь-якому верхньому одягу.

Як стильно носити шарф зі штучного хутра: дивіться фото

Сорочки з фланелі

М'яка фланелева сорочка в клітинку повертається до гардеробів саме як зігрівальний елемент. Узимку зумери носять її оверсайз-версію як проміжний шар – поверх термобілизни чи водолазки й під теплий пуховик.


Фланелева сорочка на зиму / Фото з Pinterest 

Чоботи з халявою "гармошкою"

Головне взуттєве правило сезону – що вільніша халява, то краще. Замшеві чи шкіряні високі чоботи із заправленими всередину штанами не тільки мають стильний вигляд, а й чудово бережуть ноги від зимової погоди.


Модне взуття на зиму 2027 / Фото з Pinterest 

Ловіть також добірку модних блузок на осінь та зиму, які можна сміливо комбінувати з трендовими шкіряними штанами. 

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