Зумеры выбирают эти тренды: 5 зимних вещей, на которые стоит обратить внимание каждой

Черный жакет с золотым декором в стиле милитари / Фото из инстаграма seta_apparel
Новое поколение модниц активно формирует главные зимние тенденции, сочетая практичность с непринужденным шиком. Эти пять стильных находок легко впишутся в гардероб женщины любого возраста.
Модная обозревательница Who What Wear Келси Стюарт проанализировала гардеробы популярных инфлюенсеров поколения Z и выделила самые трендовые силуэты сезона. Несмотря на смелость молодежного стиля, эти тенденции легко адаптировать к гардеробу женщины любого возраста.
Куртки в стиле милитари
В нулевых куртки-милитари носили исключительно со скинни-джинсами, но зумеры сломали этот стереотип и сочетают их со свободными джинсами. Зимой такая куртка может стать прекрасным дополнением многослойного образа – ее можно надеть на плотный гольф под пуховик.
Жакет в стиле милитари в моде / Фото с Pinterest
Кожаные штаны
Кожаные штаны больше не принадлежат только рок-н-роллу – зумеры превращают их в основу для уютных зимних аутфитов. Они прекрасно защищают от холодного ветра, а сбалансировать их текстуру можно мягким трикотажем или кашемиром.
Шарфы из искусственного меха
Зумеры ценят тепло и комфорт, поэтому объемные шарфы из искусственного меха стали их главным зимним мастхэвом. В черном или насыщенном шоколадном оттенке этот пушистый аксессуар не только надежно согревает в мороз, но и придает текстуры любой верхней одежде.
Как стильно носить шарф из искусственного меха: смотрите фото
Фланелевые рубашки
Мягкая фланелевая рубашка в клетку возвращается в гардеробы именно как согревающий элемент. Зимой модницы носят ее оверсайз-версию в качестве промежуточного слоя – поверх термобелья или водолазки и под теплый пуховик.
Сапоги с голенищем "гармошкой"
Главное правило сезона в обуви – чем свободнее голенище, тем лучше. Замшевые или кожаные высокие сапоги с заправленными внутрь штанами не только выглядят стильно, но и прекрасно защищают ноги от зимней погоды.
Ловите также подборку модных блузок на осень и зиму, которые можно смело сочетать с трендовыми кожаными штанами.
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