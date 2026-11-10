"Шампанські" нігті: Ніколь Кідман показала нюдовий манікюр на всі часи

Зазвичай у прохолодну погоду ми переходимо на більш насичені та глибокі відтінки лаку. Проте не варто відкидати нюдовий манікюр, який є універсальним. Нещодавно акторка Ніколь Кідман показала бездоганну альтернативу темній класиці, обравши манікюр із делікатним ефектом шовкового шампанського.

На червоній доріжці гала-вечора LACMA Art+Film Gala Ніколь Кідман привернула увагу ретельно продуманим покриттям у напівпрозорій кремово-бежевій гамі. Родзинка дизайну полягає в гармонії ледь помітного тілесного кольору та дзеркально-гладкого шовковистого фінішу. Фешн-редактори вже назвали цей манікюр "шовковим шампанським".

Зіркова нейл-майстриня К'яра Баллісаї пояснює, що ефект шовкового шампанського будується на делікатному тоні, який не перекриває ніготь повністю, а лише м'яко підкреслює його природний вигляд. За словами експертки, розкішний глянцевий блиск надає рукам бездоганної доглянутості та пасує як до затишного об'ємного светра, так і до вечірньої сукні з прикрасами.

Ніколь Кідман з нюдовим манікюром: дивіться фото

Як повторити манікюр Ніколь Кідман вдома

Насправді все доволі просто. Цей манікюр не вимагає великих зусиль та професійних навичок. Зверніть увагу на форму – у Ніколь нігті мигдалеподібної форми, що додає манікюру більшої вишуканості. Ось як робити цей манікюр:

Надайте вільним краям м'якої мигдалеподібної форми та делікатно зашліфуйте поверхню бафом для створення гладкої основи. Нанесіть два тонкі шари напівпрозорого лаку з теплим рожево-бежевим підтоном, зберігаючи легку прозорість. Перекрийте нігті глянцевим топом з ефектом рідкого скла для досягнення фірмового шовкового сяйва. Ваш трендовий манікюр готовий!



Манікюр "шампанські нігті" / Фото з Pinterest

Дозвольте собі трохи стриманої розкоші та сміливо експериментуйте з ніжними відтінками в холодну пору року. А якщо хочете чогось більш яскравого та цікавого, то вибирайте дизайн зі свіжої добірки на листопад.