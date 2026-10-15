Елегантність на вищому рівні: сливовий манікюр підкорює зірок та модниць

Осінній сезон традиційно спонукає нас до вибору глибоких, зігріваючих та насичених відтінків у догляді за собою. Цього разу беззаперечним лідером стає витончений сливовий манікюр, який дарує свіжий погляд на класичні темні нігті.

Раніше 24 Канал вже розповідав про те, що сливовий колір став фаворитом у створенні стильних та затишних образів на осінь 2026. Тепер цей розкішний відтінок тріумфально підкорює б'юті-сферу, стаючи найбажанішим акцентом сезону.

Коли дні стають прохолоднішими, традиційно зростає попит на насичені темні відтінки. Проте замість звичного шоколадного чи карамельного покриття зіркові майстри радять звернути увагу на витончену сливу.

Лаконічний сливовий манікюр: дивіться фото

Сливовий манікюр: секрет привабливості

Головна родзинка сливового кольору криється в його унікальному підтоні. На відміну від класичного бордо чи вишневого black cherry, які базуються на теплих червоних і коричневих нюансах, слива належить до фіолетової гами з виразними холодними синіми нотками.



Стильний сливовий манікюр на середні нігті / Фото з інстаграму Deb Natural Nail Manicurist & Educator

Завдяки цьому балансу відтінок має одночасно глибокий, загадковий та елегантний вигляд. Залежно від освітлення та кількості шарів лаку покриття може змінюватися від благородного фіолетового до майже чорного, що додає образу особливого шарму.

Модний колір манікюру 2026: дивіться фото

Популярність цього кольору забезпечили провідні нейл-стилісти світу. Серед них – Зола Ганзорігт, яка створює культові дизайни для Гейлі Бібер, та Мішель Гамфрі, авторка манікюру Дуа Ліпи.

Сливовий став бездоганною альтернативою для тих, хто втомився від стандартних темних кольорів, але прагне зберегти осінній настрій. Він ідеально вписується як у стриманий діловий гардероб, так і в розкішні вечірні виходи.

Модний сливовий манікюр 2026: дивіться фото

Яку форму та фініш обрати для сливового манікюру

Сливова палітра дивовижно адаптивна й пасує до нігтів будь-якої довжини. Особливо дорогий та сучасний вигляд цей колір має на коротких нігтях м'якої форми, наприклад, на м'якому квадраті з бездоганним глянцевим фінішем.



Сливовий манікюр на м'який квадрат нігтів / Фото з інстаграму Julia Diogo

Під сливове покриття чудово підійде форма витягнутого мигдалю. Сміливіші модниці можуть доповнити покриття хромованим втиранням, ефектом скла, делікатними сріблястими акцентами або градієнтною технікою аура.

Сливовий манікюр може стати базою для вашого нейл-арту на Геловін-2026. Раніше 24 Канал вже опублікував кілька класних та цікавих манікюрів до свята.