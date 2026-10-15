Ранее 24 Канал уже рассказывал о том, что сливовый цвет стал фаворитом в создании стильных и уютных образов на осень 2026. Теперь этот роскошный оттенок триумфально покоряет бьюти-сферу, становясь самым желанным акцентом сезона.

Когда дни становятся прохладнее, традиционно растет спрос на насыщенные темные оттенки. Однако вместо привычного шоколадного или карамельного покрытия звездные мастера советуют обратить внимание на изящную сливу.

Лаконичный сливовый маникюр: смотрите фото

Сливовый маникюр: секрет привлекательности

Главная изюминка сливового цвета кроется в его уникальном подтоне. В отличие от классического бордо или вишневого black cherry, которые основаны на теплых красных и коричневых оттенках, слива относится к фиолетовой гамме с выраженными холодными синими нотками.



Стильный сливовый маникюр на средних ногтях / Фото из инстаграма Deb Natural Nail Manicurist & Educator

Благодаря этому балансу оттенок выглядит одновременно глубоким, загадочным и элегантным. В зависимости от освещения и количества слоев лака покрытие может варьироваться от благородного фиолетового до почти черного, что придает образу особый шарм.

Модный цвет маникюра 2026: смотрите фото

Популярность этому цвету обеспечили ведущие нейл-стилисты мира. Среди них – Зола Ганзоригт, которая создает культовые дизайны для Хейли Бибер, и Мишель Гамфри, автор маникюра Дуа Липы.

Сливовый стал безупречной альтернативой для тех, кто устал от стандартных темных цветов, но стремится сохранить осеннее настроение. Он идеально вписывается как в сдержанный деловой гардероб, так и в роскошные вечерние наряды.

Модный сливовый маникюр 2026: смотрите фото

Какую форму и финиш выбрать для сливового маникюра

Сливовая палитра удивительно универсальна и подходит для ногтей любой длины. Особенно дорогой и современный вид этот цвет имеет на коротких ногтях мягкой формы, например, на мягком квадрате с безупречным глянцевым финишем.



Сливовый маникюр на мягком квадрате ногтей / Фото из инстаграма Julia Diogo

Под сливовое покрытие прекрасно подойдет форма вытянутого миндаля. Более смелые модницы могут дополнить покрытие хромированной втиркой, эффектом стекла, деликатными серебристыми акцентами или градиентной техникой "аура".

Сливовый маникюр может стать основой для вашего нейл-арта на Хэллоуин-2026. Ранее 24 Канал уже опубликовал несколько классных и интересных вариантов маникюра к празднику.