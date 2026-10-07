Альтернатива леопарду: як відтворити найніжніший осінній манікюр бембі

Тренд на анімалістичний принт "Бембі" вже підкорив світові подіуми та вуличну моду, а тепер впевнено завойовує б'юті-сферу. Цей ніжний візерунок став ідеальною затишною заміною звичному леопарду для осіннього сезону.

У б'юті-індустрії стався справжній вибух: за даними платформи Fresha, кількість пошукових запитів на манікюр бембі зросла на понад 950%. Класичні хижі візерунки поступаються місцем більш м'якій та затишній естетиці, пише Cosmopolitan.

Замість контрастного леопарда чи зебри, новий дизайн поєднує теплу осінню палітру – карамельний, шоколадний, кремовий та бежевий тони із м'якими світлими плямками. Засновниця нью-йоркського салону Peach Bling Сандра Вей зазначає, що секрет популярності цього манікюру полягає в його універсальності та стриманості.

Бембі має значно ніжніший і солодший вигляд, ніж інші анімалістичні принти, які іноді здаються надто сміливими чи графічними,

– каже майстриня.



Манікюр бембі для осені 2026 / Фото з інстаграму Sunrin Jeoung

Як стилізувати оленячий принт на нігтях

Головна перевага дизайну полягає у варіативності. Його можна легко адаптувати під будь-який стиль та довжину нігтів. Експерти пропонують кілька стильних рішень для осіннього нейл-арту:

Класичний суцільний покрив з органічно розташованими плямками різних розмірів. Акцентний манікюр, де принт прикрашає лише один або два нігті. Елегантно інтегрований френч із плямками на кінчиках. Покриття з додаванням втирки чи хромової пудри для вишуканого сяйва.



Оленячий принт на нігтях / Фото з інстаграму dadanail

Щодо форми, за словами Сандри Вей, найкраще для цього візерунка підходять мигдалеподібні та м'які овальні нігті. Така форма візуально видовжує пальці та надає доглянутого вигляду.

Як зробити нігті бембі: інструкція для домашнього виконання

Відтворити дизайн бембі значно простіше, ніж здається на перший погляд, адже він не вимагає ідеальної симетрії. Для створення манікюру знадобляться базовий теплий лак (карамельний, нюдовий або коричневий), світло-кремовий відтінок та тонкий пензель, дотс або навіть звичайна шпилька для волосся.

Покрокова техніка від Сандри Вей:

Нанесіть теплу нюдову або карамельну базу й дайте їй висохнути. За допомогою дотса чи шпильки поставте невелику краплю світлого лаку. Легкими хаотичними рухами розтягніть краї краплі, створюючи природну нерівну форму. Чергуйте розміри плямок та залишайте між ними вільний простір, уникаючи чіткого геометричного порядку.

Саме ця легка неідеальність робить дизайн природним та схожим на справжній візерунок оленятка,

– каже Сандра.



Манікюр з принтом під оленя / Фото з інстаграму Certified Nail Tech

Принт бембі вже впевнено підкорює світову моду та гардероби трендсетерів. Читайте на 24 Каналі, як можна стильно носити одяг з цим тваринним малюнком.