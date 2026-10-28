Натхнення з подіуму: образи для Геловіну рівня високої моди

Якщо ви досі роздумуєте над власним аутфітом для Геловіну, то у вас ще є трохи часу, щоб усе підготувати. Джерелом найсміливіших ідей може стати висока мода. І ми тут, щоб показати вам розкішні образи на 31 жовтня рівня високої моди.

Світові дизайнери люблять перетворювати похмуру естетику на справжнє мистецтво. Модні покази нерідко нагадують кадри з містичних фільмів: там можна побачити і загадкові об'ємні сукні з повністю закритими обличчями, і абсолютно божевільний інопланетний грим, і грайливі образи ляльок, які нібито втекли з фільму жахів. Образи на Геловін-2026 від світових дизайнерів Висока мода пропонує кілька напрямків для перевтілень: монументальна містика та драпірування. Скульптурні сукні з текстурованих тканин, повністю закриті обличчя та складні складки створюють загадковий, величний і трохи моторошний образ примари чи античної статуї;

сучасна висока готика. Прозоре мереживо, глибокі чорні відтінки, пишні спідниці та масивне грубе взуття — класичне поєднання для тих, хто віддає перевагу елегантній темряві з нотками романтизму;

авангардний SFX-макіяж та інопланетна естетика. Сучасний фрактальний грим, металеві деталі на шкірі, дзеркальні лінзи та неприродна білосніжна шкіра перетворюють звичайний образ на футуристичний маскарад;

театральна драматичність і маски. Об’ємні головні убори, незвичні конструкції, вельон чи акцентні деконструктивні деталі замість звичайного костюма. Такий підхід дозволяє створити моторошний, але водночас дуже стильний аутфіт без складного гриму чи багатогодинної підготовки. Рожевий образ на Геловін від Matières Fécales: дивіться фото Макіяж на Геловін з пірсингом від Matières Fécales: дивіться фото Образ на Геловін з рогами з волосся McQueen: дивіться фото Модний макіяж на Геловін: дивіться фото Чорний образ з мереживом на Геловін: дивіться фото Образ з драпіруванням та закритим обличчям Maison Margiela: дивіться фото Створювати костюм для найстрашнішої ночі року за мотивами кутюрних показів – це можливість мати не просто моторошний, а дійсно стильний та крутий вигляд. Ну і не забуваємо про манікюр на Геловін, який допоможе завершити образ.