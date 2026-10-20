Якщо ви вже надихнулися нещодавньою тематичною добіркою манікюру на Геловін, саме час звернути увагу на новий витончений мікротренд. Головним б'юті-фаворитом сезону стали spider nails – стильний нейл-арт із павучками та графічним павутинням.

Головний секрет популярності такого дизайну криється в ідеальному балансі між моторошною святковою естетикою та вишуканим мінімалізмом. Замість надмірного малюнка на всіх пальцях провідні стилісти радять обирати акцентне оформлення лише одного нігтя.



Чорний манікюр з павуком на Геловін / Фото з інстаграму Hang Nguyen

Зокрема, нейл-майстриня Hang Nguyen показала сміливу варіацію з насиченим глянцевим чорним покриттям та прозорою базою на безіменному пальці. Тіло павучка вона виділила неоново-зеленим магнітним лаком із ефектом котячого ока, що створює загадкове світіння.

Більш ювелірний підхід продемонструвала б'юті-експертка Betina Goldstein, яка замінила тільце павука натуральною прісноводною перлиною. Решту нігтів майстриня покрила прозорим ультраглянцевим топом, створивши ефект чистого скляного манікюру. До речі, інші майстри активно використовують перлини для прикрашання павутиння на нігтиках.



Манікюр з павутинням та перлинами / Фото з інстаграму Spider web love

Якщо ви надаєте перевагу делікатному розпису, попросіть свого майстра вивести найтонші лінії павутиння на молочній або нюдовій основі. Такий прийом має невагомий вигляд та легко вписується в щоденний дрес-код і не набридає після завершення святкувань. Це також може бути ледь помітне павутиння "чорним по чорному", яке також можна носити у повсякденному житті.



Чорний манікюр з чорним павутинням / Фото з інстаграму Madam Glam

Для тих, хто любить об'ємні фактури, підійдуть краплі прозорого скульптурного гелю, темні стрази або металеві мікрокульки для лапок павука. Ось ще кілька цікавих варіантів манікюру на Геловін 2026:



Манікюр з чорним павутинням / Фото з інстаграму _thejadeaesthetic



Манікюр на Геловін з павуком / Фото з інстаграму Megan Rose

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