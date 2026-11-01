Замість класичного блейзера: як і з чим носити оксамитові жакети цієї осені

Оксамитові жакети перестали бути винятково святковим одягом. Тепер їх носять щодня – з улюбленими джинсами чи простими штанами, щоб зробити звичайний образ цікавішим.

У новій колекції Schiaparelli сезону весна-літо 2027 дизайнер Деніел Розберрі зробив головну ставку на фактурний оксамит. Він щедро оздобив тканину витонченою вишивкою та декоративними завитками, пише видання Vogue.

Оксамитові жакети повернулись у моду

Тепер світ переживає справжню модну революцію, адже сучасні жінки ігнорують стереотипи та легко комбінують складний верх із повсякденними джинсами або базовими штанами. Цієї осені благородний матеріал розкриває щоденний стиль по-новому, роблячи його абсолютно розслабленим.

Вулична мода миттєво підхопила подіумну тенденцію. Якщо раніше оксамит роками чекав свого часу в шафі до особливого вечора, то сьогодні має найголовнішу роль в casual-образах. Модниці сміливо поєднують такі жакети з денімом у стилі бохо, штанами з яскравими принтами та іншими невимушеними речами.

З чим носити оксамитовий жакет / Фото з інстаграму @marzipancollection

Дівчата свідомо відмовляються від класичних елегантних комбінацій на користь зручності та оригінальності. Завдяки впливу бохо-естетики на вулицях переважає темна палітра. Жінки найчастіше купують жакети чорного, коричневого або темно-синього кольорів. Втім, найвідважніші експериментаторки роблять вибір на користь нетипових відтінків – оливково-зеленого чи теплого теракотового тонів.

Силует також зазнав суттєвих змін. Дизайнери пропонують фасони, що нагадують вишукані австрійські або навіть величні наполеонівські камзоли.

Образ з оксамитовим жакетом / Фото з інстаграму @sweet_lady_ukraine

Водночас асортимент жакетів дивує різноманіттям. Так, ви легко знайдете лаконічні моделі для спокійних образів на щодень, а також розкішні варіанти зі щедрою вишивкою, блискучими лелітками та складними візерунками.

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