Вместо классического блейзера: как и с чем носить бархатные жакеты этой осенью

В новой коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2027 дизайнер Дэниел Розберри сделал основную ставку на фактурный бархат. Он щедро украсил ткань изящной вышивкой и декоративными завитками, пишет издание Vogue.

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Бархатные жакеты вернулись в моду

Сейчас мир переживает настоящую модную революцию, ведь современные женщины игнорируют стереотипы и легко сочетают сложный верх с повседневными джинсами или базовыми штанами. Этой осенью благородный материал по-новому раскрывает повседневный стиль, делая его абсолютно непринужденным.

Уличная мода мгновенно подхватила подиумную тенденцию. Если раньше бархат годами ждал своего часа в шкафу до особого вечера, то сегодня играет главную роль в casual-образах. Модницы смело сочетают такие жакеты с денимом в стиле бохо, штанами с яркими принтами и другими непринужденными вещами.

С чем носить бархатный жакет / Фото из инстаграма @marzipancollection

Девушки сознательно отказываются от классических элегантных сочетаний в пользу удобства и оригинальности. Благодаря влиянию бохо-эстетики на улицах преобладает темная палитра. Женщины чаще всего покупают жакеты черного, коричневого или темно-синего цветов. Впрочем, самые смелые экспериментаторши делают выбор в пользу нетипичных оттенков – оливково-зеленого или теплого терракотового тона.

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Силуэт также претерпел существенные изменения. Дизайнеры предлагают фасоны, что напоминают изысканные австрийские или даже величественные наполеоновские камзолы.

Образ с бархатным жакетом / Фото из инстаграма @sweet_lady_ukraine

В то же время ассортимент жакетов удивляет разнообразием. Так, вы легко найдете лаконичные модели для спокойных повседневных образов, а также роскошные варианты с обильной вышивкой, блестящими пайетками и сложными узорами.

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