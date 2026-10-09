Оля Фреймут довела, що ця річ має бути у гардеробі кожної жінки

Телеведуча Оля Фреймут доводить, що маленька чорна сукня має бути у гардеробі кожної жінки. Це універсальна річ, яка виручить вас у будь-який момент.

Тільки нещодавно Оля Фреймут показала розкішну сукню за 60 тисяч гривень на благодійному заході, як вже зачарувала публіку черговим елегантним образом на новому заході. Ведуча показала свою маленьку чорну сукню – версія осіння.

Для заходу Фреймут обрала чорну трикотажну сукню з довгим рукавом, яка внизу була доповнена чорним мереживом. Ця деталь стала легким відсиланням до гарячого цього року тренду на білизняні речі.



Оля Фреймут у чорній сукні / скрин сториз

Телеведуча доповнила образ грубими черевиками та сумкою глибокого синього кольору. Все! Образ зібраний! Він лаконічний, елегантний і водночас дуже стильний.



Оля Фреймут у чорній трикотажній сукні / скрин сториз

З чим носити чорну трикотажну сукню

Головна перевага такої сукні – її абсолютна універсальність, адже вона легко адаптується під будь-який привід та настрій. Для щоденних справ або прогулянок містом поєднуйте її з оверсайз-тренчем, шкіряною косухою та масивними черевиками, як це зробила Оля Фреймут.

Якщо ж ви збираєтеся на ділову зустріч чи в офіс, просто накиньте зверху структурований приталений жакет і додайте лаконічні лофери або високі чоботи-труби.



З чим носити чорну трикотажну сукню / Фото з Pinterest

А для вечірнього виходу чи побачення сукня взагалі не потребує складних трансформацій: достатньо замінити повсякденне взуття на витончені туфлі-човники, розставити акценти за допомогою прикрас і взяти до рук невеликий клатч. Така сукня є гарною базою для створення багатошарових стильних образів, яких нам іноді не вистачає восени.

Окрім маленької чорної сукні ваш гардероб не буде повним, якщо ви не додасте до нього білий лонгслів. Читайте, з чим і як його краще поєднувати.