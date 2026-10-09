Только недавно Оля Фреймут показала на благотворительном мероприятии роскошное платье за 60 тысяч гривен, как уже очаровала публику очередным элегантным образом на новом мероприятии. Ведущая продемонстрировала свое маленькое черное платье – осеннюю версию.

Для мероприятия Фреймут выбрала черное трикотажное платье с длинным рукавом, которое внизу было дополнено черным кружевом. Эта деталь стала легкой отсылкой к популярному в этом году тренду на вещи в бельевом стиле.



Оля Фреймут в черном платье / скриншот из сторис

Телеведущая дополнила образ грубыми ботинками и сумкой глубокого синего цвета. Все! Образ готов! Он лаконичный, элегантный и в то же время очень стильный.



Оля Фреймут в черном трикотажном платье / скриншот из сторис

С чем носить черное трикотажное платье

Главное преимущество такого платья – его абсолютная универсальность, ведь оно легко адаптируется под любой повод и настроение. Для повседневных дел или прогулок по городу сочетайте его с оверсайз-тренчем, кожаной косухой и массивными ботинками, как это сделала Оля Фреймут.

Если же вы собираетесь на деловую встречу или в офис, просто накиньте сверху структурированный приталенный жакет и добавьте лаконичные лоферы или высокие сапоги-трубы.



С чем носить черное трикотажное платье / Фото с Pinterest

А для вечернего выхода или свидания платье вообще не требует сложных трансформаций: достаточно заменить повседневную обувь на изящные туфли-лодочки, расставить акценты с помощью украшений и взять в руки небольшой клатч. Такое платье – отличная основа для создания многослойных стильных образов, которых нам иногда не хватает осенью.

Помимо маленького черного платья ваш гардероб не будет полным, если вы не добавите в него белый лонгслив. Читайте, с чем и как его лучше сочетать.