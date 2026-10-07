Белый лонгслив – это что-то вроде базовой белой футболки летом, только более практичный и функциональный. Белый лонгслив часто недооценивают, но стилисты знают, что с его помощью можно создать множество удобных и стильных образов, пишет Harper's Bazaar.



С каким низом носить белый лонгслив / Фото с Pinterest

Как носить белый лонгслив осенью 2026

Есть несколько классных стилистических приемов и формул, которые помогут вам легко вписать эту вещь в свой уже готовый гардероб. Лонгслив лишь дополнит образы и даст возможность разнообразить луки:

носите белый лонгслив со своей миди-юбкой и тренчем. Это базовый вариант на все случаи жизни. Белый верх, черный низ и бежевый тренч выручат вас в любой момент;

сочетайте белый лонгслив со свитером с V-образным вырезом, который снова вернулся в тренды. Низ может быть либо простым – джинсы, черные штаны, либо более ярким – штаны или юбка с принтом;

используйте белый лонгслив для создания образа в стиле преппи. Стиль преппи – это образы учеников элитных американских школ. Забирайте эти образы в свою взрослую жизнь: белый лонгслив, базовые джинсы, клетчатый жакет, свитер, накинутый на плечи, и бейсболка;



Стиль преппи с белым лонгсливом / Фото из инстаграма lglora

носите белый лонгслив просто с любимыми базовыми джинсами. Ничего лишнего и добавлять не нужно. Разве что вы захотите использовать белое полотно кофты для демонстрации своих любимых украшений;

образ с рубашкой на поясе. Сейчас очень модно носить некоторые вещи не так, как мы привыкли. Например, вы можете выбрать свои любимые штаны, добавить к ним белый лонгслив, а на пояс повязать уютную клетчатую рубашку.



Как стильно носить белый лонгслив / Фото с Pinterest

Создавать стильные и функциональные образы можно из тех вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. Просто ловите эти несколько стилистических приемов, которые помогут делать это модно.