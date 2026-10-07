Білий лонгслів – це як базова біла футболка влітку, тільки більш практичний та функціональний. Білий лонгслів часто недооцінюють, але стилісти знають, що з ним можна створити безліч комфортних та стильних образів, пише Harper's Bazaar.



З яким низом носити білий лонгслів / Фото з Pinterest

Як носити білий лонгслів восени 2026

Є кілька класних стилістичних прийомів та формул, які допоможуть вам легко вписати цю річ у свій вже готовий гардероб. Лонгслів лише доповнить образи та дасть можливість урізноманітнити луки:

носіть білий лонгслів зі своєю мідіспідницею та тренчем. Це базовий варіант на всі випадки життя. Білий верх, чорний низ та бежевий тренч виручать вас у будь-який момент;

комбінуйте білий лонгслів зі светром з V-подібним вирізом, який знову повернувся у тренди. Низ може бути або простим — джинси, чорні штани, або більш яскравим — штани чи спідниця з принтом;

використовуйте білий лонгслів для створення препі-образу. Стиль препі – це образи учнів елітних американських шкіл. Забирайте ці образи собі у доросле життя: білий лонгслів, базові джинси, картатий жакет, светр, накинутий на плечі, та бейсболка;



Стиль препі з білим лонгслівом / Фото з інстаграму lglora

носіть білий лонгслів просто з улюбленими базовими джинсами. Нічого зайвого і додавати не треба. Хіба що ви захочете використати біле полотно кофтинки для демонстрації своїх улюблених прикрас;

образ із сорочкою на поясі. Зараз дуже модно носити деякі речі не так, як ми звикли. Наприклад, ви можете вибрати свої улюблені штани, додати до них білий лонгслів, а на пояс пов'язати затишну картату сорочку.



Як стильно носити білий лонгслів / Фото з Pinterest

Створювати стильні та функціональні образи можна з тих речей, які вже є у вашому гардеробі. Лише ловіть кілька стилістичних прийомів, які допоможуть робити це модно.