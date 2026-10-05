Стрітстайл-хроніки з Тижня моди в Нью-Йорку доводять, що головний секрет сучасного вигляду криється в деталях та сміливих комбінаціях. Поєднання знайомих елементів одягу у незвичний спосіб дозволяє розставити яскраві акценти та створити ефект дорогого образу без зайвих витрат.

Яскравий трикотаж замість ременя

Один із найпростіших способів розбавити нейтральну осінню палітру – пов'язати контрастний светр на талії. Наприклад, соковитий кобальтовий відтінок чудово пасує до коричневих, пісочних та шоколадних тонів. Цей прийом не лише додає колірного об'єму, а й візуально підкреслює талію, роблячи силует більш динамічним.



Як незвичайно носити светр восени / Фото з Pinterest

Шовковий шарф та масивна брошка

Шовковий шарф із торочкою може стати головною окрасою вечірнього чи денного образу, якщо закріпити його елегантною срібною брошкою. Задрапуйте шарф на стегнах або талії шовкової сукні міді. Така деталь миттєво перетворює лаконічний силует на вишуканий вечірній аутфіт і додає цікавої текстурності. Можна просто зав'язати шарф на елегантний вузол.

Як носити шовковий шарф восени: дивіться фото

Подвійний трикотаж у багатошарових образах

Замість того щоб обирати між светром, кардиганом і джемпером, одягайте їх одночасно. Кашеміровий кардиган, накинутий поверх класичного светра з круглим вирізом, створює сучасне прочитання комплекту. Також другий светр можна невимушено зав'язати на плечах, створивши ефектний шарм у стилі преппі.

Як носити светр восени в багатошаровому образі: дивіться фото

Шовкові хустки та шарфи

У вашому гардеробі точно знайдеться якась шовкова хустка чи навіть шарф, які вже дуже довго лежать без справи. Сміливо використовуйте їх у стилізації осінніх образів. Можна замотати на руку як браслет, можна прикрасити сумку або пов'язати на стегна, прикрасивши джинси чи сукню.

Як носити шовкову хустку в осінньому образі: дивіться фото

До речі, шовкові хустки цього сезону стали одним з найтрендовіших аксесуарів, тож діставайте швидше їх з шафи.