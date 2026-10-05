На Тижні моди в Парижі: Періс Гілтон підкорила чорно-білим образом з кепі Руслана Багінського

Головні убори українських дизайнерів продовжують з'являтися в образах світових знаменитостей. І одним із найвідоміших українських дизайнерів головних уборів є Руслан Багінський, чиї аксесуари неодноразово обирали зірки з усього світу.

Цього разу один із головних уборів дизайнера доповнив образ американської акторки та блогерки Періс Гілтон. Знаменитість відвідала показ колекції Elie Saab у межах Тижня моди в Парижі, обравши для виходу чорну шкіряну кепі Baker Boy Cap від Ruslan Baginskiy. Про це стало відомо з інстаграм-сторінки бренду.

Як Періс Гілтон стилізувала аксесуар від Ruslan Baginskiy

Знаменитість створила вишуканий монохромний образ від бренду Alice + Olivia. Вона поєднала укорочений кейп із масивним чорним бантом і мініспідницю з класичним візерунком "гусяча лапка". Образ доповнила чорна шкіряна кепі Baker Boy Cap від Ruslan Baginskiy, яка вдало вписалася в чорно-білу гаму вбрання. А завершенням цього луку стали чоботи-панчохи від Chanel, сумка в "гусячу лапку" та чорні окуляри.

Зазначимо, що головні убори Руслана Багінського регулярно з'являються в образах світових знаменитостей. Раніше американська співачка Еддісон Рей виступила на Coachella 2026 у кашкеті Ruslan Baginskiy.