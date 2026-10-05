На этот раз один из головных уборов дизайнера дополнил образ американской актрисы и блогерши Пэрис Хилтон. Знаменитость посетила показ коллекции Elie Saab в рамках Недели моды в Париже, выбрав для выхода черную кожаную кепку Baker Boy Cap от Ruslan Baginskiy. Об этом стало известно из инстаграма бренда.

Как Пэрис Хилтон стилизовала аксессуар от Ruslan Baginskiy

Знаменитость создала изысканный монохромный образ от бренда Alice + Olivia. Она сочетала укороченный плащ с массивным черным бантом и мини-юбку с классическим узором "гусиная лапка". Образ дополнила черная кожаная кепка Baker Boy Cap от Ruslan Baginskiy, которая удачно вписалась в черно-белую гамму наряда. А завершили этот лук сапоги-чулки от Chanel, сумка с узором "гусиная лапка" и черные очки.

Отметим, что головные уборы Руслана Багинского регулярно появляются в образах мировых знаменитостей. Ранее американская певица Эддисон Рэй выступила на Coachella 2026 в кепке от Ruslan Baginskiy.