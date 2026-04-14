Для свого виходу артистка обрала яскравий образ, який доповнила червоною шапкою від українського бренду Ruslan Baginskiy. Світлини з події з'явилися на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.

Еддісон Рей одягнула топ-бюстьє з відкритим декольте в поєднанні з міні-спідницею з фатиновим акцентом і декоративними ремінцями, доповнивши образ червоним кашкетом і високими чорними лакованими чоботами, створивши сміливий і динамічний сценічний образ. Саме цей головний убір розробив український дизайнер Руслан Багінський.

Еддісон Рей виступила на Coachella 2026 у шапці Ruslan Baginskiy / Фото з інстаграму бренду

Зазначимо, що фестиваль Coachella традиційно проходить у місті Індіо, штат Каліфорнія, США. У 2026 році подія відбувається 10-12 квітня та 17-19 квітня.

Що відомо про Еддісон Рей?