Без ножиць та апарату: новий тренд манікюру підкорює TikTok і скоро замінить інші види

Якщо ваша стрічка в соціальних мережах заповнена роликами, де кутикулу обробляють без ножиць, кусачок чи фрез, то ви спостерігаєте за новим б'юті-трендом. А якщо ви ще не в курсі, то ми вже готові про нього розповісти.

Мова йде про пилковий манікюр (file manicure), який стрімко перетворюється з вірусного відео на головну альтернативу класичному та апаратному догляду, пише Vogue. Головна сенс тренду – це повністю сухий метод обробки нігтів і шкіри навколо них.

Адепти нового тренду дотримуються головного принципу – відмови від будь-якого агресивного впливу. Під час процедури не використовують:

ножички та кусачки;

апарат із фрезами;

ремувери для розм'якшення шкіри чи замочування у воді.



Що таке пилковий манікюр / фото Pexels

Усю роботу виконують м'якими пилочками різної абразивності та бафами. Вони делікатними рухами знімають лише ороговілі клітини шкіри та птеригій, залишаючи живу тканину неушкодженою.

Кажуть, що у пилкового методу є купа переваг:

нуль травм: відсутність лез і швидких фрез виключає ризик порізів;

повільне відростання: м'яка обробка не провокує захисну реакцію шкіри, тому кутикула відростає повільніше й без задирок;

гіпоалергенність: відсутність хімічних розм'якшувачів знижує ризик подразнень.

Майстри з TikTok запевняють, що метод ідеально підходить для сухої чи чутливої шкіри, а також для відновлення нігтів після гель-лаку. Цей манікюр навіть легко зробити вдома.

Як зробити пилковий манікюр самій:

спочатку вимийте та ретельно висушіть руки;

далі обережно відсуньте кутикулу пушером;

тепер м'якою скляною пилочкою або спеціальним керамічним стіком легкими рухами без сильного натиску приберіть суху шкіру;

зволожте кутикулу олією чи живильним кремом. Готово!

Як робити пилковий манікюр: дивіться відео

А якщо захочете потім покрити нігтики лаком, то ловіть ідею наймоднішого тренду літа - Pucci Nail Designs.