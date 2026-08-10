Волосся росте швидше після стрижки: настав момент дізнатися правду

Ви напевно неодноразово чули пораду: якщо хочете швидко відростити довге та густе волосся, його потрібно якомога частіше стригти. Попри свою популярність, це твердження являється міфом, який не має під собою жодного фізіологічного підґрунтя.

Експерти видання Glamour наголошують, що ножиці працюють виключно з кінчиками волосся, тоді як процес росту відбувається глибоко у фолікулах під шкірою голови. Волосся росте із середньою швидкістю близько одного сантиметра на місяць незалежно від того, як часто ви відвідуєте салон.

Цілком зрозуміло, звідки взявся цей міф: регулярне підстригання усуває посічені кінчики та ламкість, тому волосся залишається в кращому стані й має здоровіший та густіший вигляд, що й може створювати враження, ніби воно росте швидше,

– зазначає докторка доктор Аамна Адель.



Чи росте волосся швидше після підстригання / Unsplash

Спеціалісти зазначають, що частота візитів до перукаря має залежати від вашого типу волосся та його стану. Зазвичай тримати кінчики під контролем варто кожні 8 – 12 тижнів, а для фарбованого чи пошкодженого волосся цей інтервал краще скоротити до 6 – 8 тижнів. Водночас власницям стрижок із чіткою формою, каре або чубчика знадобиться підрівнювання кожні 3 – 4 тижні для підтримки акуратного вигляду.

Щоб відростити омріяну довжину без втрати якості, важливо забезпечити правильний домашній догляд між візитами до майстра. Зменшуйте термічний вплив, використовуйте термозахисні засоби, делікатно розчісуйте пасма, починаючи з кінців, та не забувайте про догляд за шкірою голови – сироватки та масаж стимулюють фолікули й створюють ідеальні умови для здорового росту.

А ще варто уникати щоденних рутинних помилок, які погано впливають на стан волосся.