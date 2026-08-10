Эксперты издания Glamour отмечают, что ножницы воздействуют исключительно на кончики волос, тогда как процесс роста происходит глубоко в фолликулах под кожей головы. Волосы растут со средней скоростью около одного сантиметра в месяц, независимо от того, как часто вы посещаете салон.

Вполне понятно, откуда этот миф взялся: регулярная стрижка устраняет секущиеся кончики и ломкость, поэтому волосы остаются в лучшем состоянии и выглядят здоровее и гуще, что и может создавать впечатление, будто они растут быстрее,

– отмечает доктор Аамна Адель.



Растут ли волосы быстрее после стрижки / Unsplash

Специалисты отмечают, что частота посещений парикмахера должна зависеть от вашего типа волос и их состояния. Обычно подравнивать кончики следует каждые 8 – 12 недель, а для окрашенных или поврежденных волос этот интервал лучше сократить до 6 – 8 недель. В то же время обладательницам стрижек с четкой формой, каре или челки понадобится подравнивание каждые 3 – 4 недели для поддержания аккуратного вида.

Чтобы отрастить желаемую длину без потери качества, важно обеспечить правильный домашний уход между визитами к мастеру. Сокращайте термическое воздействие, используйте термозащитные средства, аккуратно расчесывайте пряди, начиная с кончиков, и не забывайте об уходе за кожей головы – сыворотки и массаж стимулируют фолликулы и создают идеальные условия для здорового роста.

А еще стоит избегать повседневных ошибок, которые негативно влияют на состояние волос.