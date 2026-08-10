Експерти видання Glamour наголошують, що ножиці працюють виключно з кінчиками волосся, тоді як процес росту відбувається глибоко у фолікулах під шкірою голови. Волосся росте із середньою швидкістю близько одного сантиметра на місяць незалежно від того, як часто ви відвідуєте салон.
Цілком зрозуміло, звідки взявся цей міф: регулярне підстригання усуває посічені кінчики та ламкість, тому волосся залишається в кращому стані й має здоровіший та густіший вигляд, що й може створювати враження, ніби воно росте швидше,
– зазначає докторка доктор Аамна Адель.
Чи росте волосся швидше після підстригання / Unsplash
Спеціалісти зазначають, що частота візитів до перукаря має залежати від вашого типу волосся та його стану. Зазвичай тримати кінчики під контролем варто кожні 8 – 12 тижнів, а для фарбованого чи пошкодженого волосся цей інтервал краще скоротити до 6 – 8 тижнів. Водночас власницям стрижок із чіткою формою, каре або чубчика знадобиться підрівнювання кожні 3 – 4 тижні для підтримки акуратного вигляду.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Щоб відростити омріяну довжину без втрати якості, важливо забезпечити правильний домашній догляд між візитами до майстра. Зменшуйте термічний вплив, використовуйте термозахисні засоби, делікатно розчісуйте пасма, починаючи з кінців, та не забувайте про догляд за шкірою голови – сироватки та масаж стимулюють фолікули й створюють ідеальні умови для здорового росту.
А ще варто уникати щоденних рутинних помилок, які погано впливають на стан волосся.