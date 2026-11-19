Зимовий гардероб не обов'язково має обмежуватися лише звичними пуховиками та однотонними светрами. Розповідаємо про кілька актуальних речей та принтів, які додадуть вашим образам вишуканості та гармонійно поєднаються з уже наявною базою.

З віком жінкам дедалі частіше хочеться обирати якісні тканини, продуманий крій та вдалі акценти. Але при цьому сучасні жінки 50+ прагнуть купувати і трендові речі, які не зникнуть з модних шпальт вже за місяць. Окрім базових синіх джинсів, теплих светрів та в'язаних суконь, у зимовому гардеробі обов'язково варто звільнити місце для кількох перевірених часом, але водночас дуже сучасних позицій.

Светр з принтом аргайл

По-перше, це зараз один з найтрендовіших принтів. По-друге, геометричний малюнок у приємних осінніх тонах легко комбінувати з речами з вашого гардероба. Светр підійде і під базові сині джинси, і під лаконічні спідниці, і під атласні сукні, які також можна носити взимку з високим взуттям.

Светр з принтом аргайл у зимовому аутфіті: дивіться відео

Теплі штани в гусячу лапку

Ще один трендовий принт, який у світі моди вже вважається класикою. Штани з вовни прямого крою виручать вас у багатьох ситуаціях. З блузкою чи сорочкою їх можна одягати на роботу, а якщо додати кілька цікавих прикрас, цей образ вже може перетворитися на святковий вечірній.



Штани у гусячу лапку на зиму / Фото з інстаграму welliesandchampagne

Шкіряна спідниця міді

Взимку також хочеться носити спідниці, іноді заміняючи ними джинси чи штани. Ідеальним варіантом стане шкіряна спідниця міді. Обирайте трендові кольори – бордовий, оливковий, рудий, вершковий.



Оливкова шкіряна спідниця на зиму / Фото з Pinterest

Якісні рукавички

Це мастхев зимового сезону і, впевнені, ви про це знаєте. Але просто зараз перевірте, чи є у вашому гардеробі якісні зимові рукавички. Бажано мати кілька пар, наприклад, пухнасті в'язані якогось нейтрального кольору, як-от сірого, кремового, бежевого, та шкіряні рукавиці з утепленням. Спробуйте відійти від звичного чорного кольору й придбати рукавиці, наприклад, кольору бургунді.



Модні зимові рукавиці / Фото з Pinterest

Ще більше трендів знайдете у статті 24 Каналу про літні тенденції, якими вже зараз захоплюються модниці.