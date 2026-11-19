С возрастом женщинам все чаще хочется выбирать качественные ткани, продуманный крой и удачные акценты. Но при этом современные женщины 50+ стремятся покупать и трендовые вещи, которые не исчезнут с модных подиумов уже через месяц. Помимо базовых синих джинсов, теплых свитеров и вязаных платьев, в зимнем гардеробе обязательно стоит освободить место для нескольких проверенных временем, но в то же время очень современных вещей.

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Свитер с принтом "аргайл"

Во-первых, это сейчас один из самых трендовых принтов. Во-вторых, геометрический рисунок в приятных осенних тонах легко сочетается с вещами из вашего гардероба. Свитер подойдет и к базовым синим джинсам, и к лаконичным юбкам, и к атласным платьям, которые также можно носить зимой с высокими ботинками.

Свитер с принтом "аргайл" в зимнем аутфите: смотрите видео

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Теплые штаны в клетку "гусиная лапка"

Еще один трендовый принт, который в мире моды уже считается классикой. Штаны из шерсти прямого кроя выручат вас во многих ситуациях. С блузкой или рубашкой их можно надевать на работу, а если добавить несколько интересных украшений, этот образ уже может превратиться в праздничный вечерний.

Штаны с узором "гусиная лапка" на зиму / Фото из инстаграма welliesandchampagne

Кожаная юбка миди

Зимой тоже хочется носить юбки, иногда заменяя ими джинсы или штаны. Идеальным вариантом станет кожаная юбка миди. Выбирайте трендовые цвета – бордовый, оливковый, рыжий, сливочный.

Оливковая кожаная юбка на зиму / Фото с Pinterest

Качественные перчатки

Это must-have зимнего сезона, и, уверены, вы об этом знаете. Но прямо сейчас проверьте, есть ли в вашем гардеробе качественные зимние перчатки. Желательно иметь несколько пар, например, пушистые вязаные какого-нибудь нейтрального цвета (серого, кремового, бежевого) и кожаные варежки с утеплением. Попробуйте отойти от привычного черного цвета и приобрести перчатки, например, бордового цвета.

Модные зимние перчатки / Фото с Pinterest

Еще больше трендов вы найдете в статье 24 Канала о летних тенденциях, от которых модницы уже сейчас в восторге.