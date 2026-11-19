Що носити взимку жінкам за 50 / Фото з інстаграму Grece Ghanem
Зимовий гардероб не обов'язково має обмежуватися лише звичними пуховиками та однотонними светрами. Розповідаємо про кілька актуальних речей та принтів, які додадуть вашим образам вишуканості та гармонійно поєднаються з уже наявною базою.
З віком жінкам дедалі частіше хочеться обирати якісні тканини, продуманий крій та вдалі акценти. Але при цьому сучасні жінки 50+ прагнуть купувати і трендові речі, які не зникнуть з модних шпальт вже за місяць. Окрім базових синіх джинсів, теплих светрів та в'язаних суконь, у зимовому гардеробі обов'язково варто звільнити місце для кількох перевірених часом, але водночас дуже сучасних позицій.
Светр з принтом аргайл
По-перше, це зараз один з найтрендовіших принтів. По-друге, геометричний малюнок у приємних осінніх тонах легко комбінувати з речами з вашого гардероба. Светр підійде і під базові сині джинси, і під лаконічні спідниці, і під атласні сукні, які також можна носити взимку з високим взуттям.
Светр з принтом аргайл у зимовому аутфіті: дивіться відео
Теплі штани в гусячу лапку
Ще один трендовий принт, який у світі моди вже вважається класикою. Штани з вовни прямого крою виручать вас у багатьох ситуаціях. З блузкою чи сорочкою їх можна одягати на роботу, а якщо додати кілька цікавих прикрас, цей образ вже може перетворитися на святковий вечірній.
Шкіряна спідниця міді
Взимку також хочеться носити спідниці, іноді заміняючи ними джинси чи штани. Ідеальним варіантом стане шкіряна спідниця міді. Обирайте трендові кольори – бордовий, оливковий, рудий, вершковий.
Якісні рукавички
Це мастхев зимового сезону і, впевнені, ви про це знаєте. Але просто зараз перевірте, чи є у вашому гардеробі якісні зимові рукавички. Бажано мати кілька пар, наприклад, пухнасті в'язані якогось нейтрального кольору, як-от сірого, кремового, бежевого, та шкіряні рукавиці з утепленням. Спробуйте відійти від звичного чорного кольору й придбати рукавиці, наприклад, кольору бургунді.
Ще більше трендів знайдете у статті 24 Каналу про літні тенденції, якими вже зараз захоплюються модниці.
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