Челка после 50: 6 стильных вариантов, которые освежат образ этой осенью

Челка – один из самых простых способов изменить прическу и освежить образ без кардинального изменения длины волос. Она помогает подчеркнуть глаза, смягчить черты лица и сделать прическу современнее.

Стилист Наталья Бамфорд советует не бояться челки и после 50 лет. По ее словам, удачно подобранная челка привлекает внимание к лучшим чертам лица и деликатно отвлекает взгляд от тех зон, которые не хочется подчеркивать. Об этом она рассказала в комментарии женскому журналу Harper's Bazaar и привела несколько стильных вариантов челок, на которые стоит обратить внимание.

Что стоит учесть перед стрижкой

Прежде чем просить парикмахера сделать челку, стоит определиться, какого именно эффекта вы хотите добиться. Например, если нужно привлечь внимание к глазам, подойдет один вариант, а если хочется смягчить черты лица – другой.

Также важно учесть, сколько времени вы готовы тратить на укладку. Некоторые виды челки требуют ежедневного ухода, тогда как другие достаточно просто высушить феном и оставить в естественном виде.

Стилист советует перед походом в салон сохранить несколько фотографий с примерами причесок. Они помогут мастеру лучше понять, какой результат вам нравится.

Во время консультации стоит обсудить:

какие черты лица вы хотите подчеркнуть или смягчить;

сколько времени готовы тратить на ежедневную укладку;

какова у вас сейчас текстура и густота волос;

готовы ли вы регулярно подстригать челку или хотите вариант, который будет красиво отрастать.

Последний пункт особенно важен, ведь челка постоянно меняется по мере отрастания. Если не хочется часто ходить к парикмахеру, лучше сразу выбрать форму, которая не потеряет вид через несколько недель.

Какая челка подойдет зрелым волосам

С возрастом волосы могут становиться тоньше, а их текстура – меняться. Седина также иногда делает их более сухими, жесткими и непослушными. Поэтому Бамфорд советует не начинать с очень густой или широкой челки. По ее словам, лучше сначала сделать ее длиннее и уже, а затем постепенно корректировать длину и ширину, наблюдая за тем, как она ложится и обрамляет лицо.

Не менее важны пряди у лица. Они помогают сделать переход от челки к основной длине волос более плавным, подчеркивают контуры лица и создают целостную прическу. Такой подход также позволяет избежать ощущения, что челка слишком открывает лицо.

Если вы уже определились с длиной и густотой, остается самое интересное – выбрать форму. Вдохновиться можно образами знаменитостей, которые демонстрируют различные варианты челки.

Челка в стиле Брижит Бардо

Челка в стиле Брижит Бардо – это легкие пряди, которые короче в центре и становятся длиннее по бокам. Они мягко обрамляют лицо и могут спадать на лоб или быть зачесаны вбок. Такая челка хорошо сочетается как с распущенными, так и с убранными волосами. А если захочется открыть лоб, пряди легко заколоть.

Брижит Бардо / Фото Getty Images

Челка в стиле Джейн Биркин

Челка в духе Джейн Биркин давно стала классикой. Она выглядит естественно и легко обрамляет лицо. Если хочется сделать прическу более современной, можно добавить больше текстуры и сделать кончики немного неровными – как у Пенелопы Крус. Такой вариант выглядит легко, но в то же время аккуратно.

Легкая челка, как у Холли Берри

Боб в стиле Холли Берри – эффектный вариант, который подчеркивает черты лица. Дополнить такую прическу можно легкой "миди"-челкой, которая слегка спадает над бровями. Важно, чтобы она не был слишком густой. Легкие пряди не утяжеляют лицо и делают образ более непринужденным.

Холли Берри и Ники Мари / Фото из инстаграма актрисы

Челка вбок, как у Памелы Андерсон

Если вы отращиваете челку, ее не обязательно сразу закалывать. Ее можно укладывать вбок, как это делает Памела Андерсон. Для такой прически достаточно сделать боковой пробор и мягко зачесать пряди. Также их можно слегка завить с помощью плойки или бигуди.

Памела Андерсон / Фото Getty Images

Легкая челка, как у Моники Беллуччи

Густая прямая челка – не единственный вариант. Моника Беллуччи показывает, что он может быть легким и воздушным. Более тонкие пряди не создают лишнего объема у лица. Поэтому такая челка подойдет тем, кто хочет немного изменить прическу, но не готов к слишком заметным переменам.

Короткая челка-занавеска, как у Лоры Дерн

Классическая челка-занавеска обычно длиннее, но Лора Дерн носит ее короче и пышнее. Она имеет аккуратную форму и хорошо обрамляет лицо. Такой вариант выглядит элегантно и подходит для различных причесок.

Кстати, ранее мы рассказывали об элегантной и простой прическе, как у Селин Дион, которая прекрасно подойдет женщинам 50+.