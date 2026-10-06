Стилістка Наталія Бамфорд радить не боятися чубчика і після 50 років. За її словами, вдалий чубчик привертає увагу до найкращих рис обличчя та делікатно відволікає погляд від зон, які не хочеться підкреслювати. Про це вона розповіла в коментарі жіночому журналу Harper's Bazaar і навела кілька стильних варіантів чубчиків, на які варто звернути увагу.

Що варто врахувати перед стрижкою

Перш ніж просити перукаря зробити чубчик, варто визначитися, якого саме ефекту ви хочете досягти. Наприклад, якщо потрібно привернути увагу до очей, підійде один варіант, а якщо хочеться пом'якшити риси обличчя – інший.

Також важливо врахувати, скільки часу ви готові витрачати на укладання. Деякі види чубчика потребують щоденного догляду, тоді як інші достатньо висушити феном і залишити у природному вигляді.

Стилістка радить перед походом у салон зберегти кілька фотографій із прикладами зачісок. Вони допоможуть майстру краще зрозуміти, який результат вам подобається.

Під час консультації варто обговорити:

які риси обличчя ви хочете підкреслити або пом'якшити;

скільки часу готові витрачати на щоденне укладання;

яка у вас зараз текстура та густота волосся;

чи готові регулярно підстригати чубчик, чи хочете варіант, який гарно відростатиме.

Останній пункт особливо важливий, адже чубчик постійно змінюється в міру відростання. Якщо не хочеться часто ходити до перукаря, краще одразу обрати форму, яка не втратить вигляд через кілька тижнів.

Який чубчик підійде зрілому волоссю

З віком волосся може ставати тоншим, а його текстура – змінюватися. Сивина також іноді робить його сухішим, жорсткішим і більш неслухняним. Тому Бамфорд радить не починати з дуже густого або широкого чубчика. За її словами, краще спершу зробити його довшим і вужчим, а потім поступово коригувати довжину та ширину, спостерігаючи за тим, як він лежить і обрамляє обличчя.

Не менш важливими є пасма біля обличчя. Вони допомагають зробити перехід від чубчика до основної довжини волосся плавнішим, підкреслюють контури обличчя та створюють цілісну зачіску. Такий підхід також дозволяє уникнути відчуття, що чубчик надто відкриває обличчя.

Якщо ви вже визначилися з довжиною та густотою, залишається найцікавіше – обрати форму. Надихнутися можна образами знаменитостей, які демонструють різні варіанти чубчика.

Чубчик у стилі Бріжіт Бардо

Чубчик у стилі Бріжіт Бардо – це легкі пасма, які коротші в центрі та стають довшими з боків. Вони м'яко обрамляють обличчя та можуть спадати на лоб або бути зачесаними набік. Такий чубчик добре поєднується і з розпущеним, і зібраним волоссям. А якщо захочеться відкрити лоб, пасма легко заколоти.

Бріжіт Бардо / Фото Getty images

Чубчик у стилі Джейн Біркін

Чубчик у дусі Джейн Біркін давно став класикою. Він має природний вигляд і легко обрамляє обличчя. Якщо хочеться зробити зачіску сучаснішою, можна додати більше текстури та зробити кінчики трохи нерівними – як у Пенелопи Крус. Такий варіант виглядає легко, але водночас акуратно.

Легкий чубчик, як у Холлі Беррі

Боб у стилі Холлі Беррі – ефектний варіант, який підкреслює риси обличчя. Доповнити таку зачіску можна легким "міді"-чубчиком, який злегка спадає над бровами. Важливо, щоб він не був надто густим. Легкі пасма не обтяжують обличчя та роблять образ більш невимушеним.

Холлі Беррі та Нікі Марі / Фото з інстаграму акторки

Чубчик набік, як у Памели Андерсон

Якщо ви відрощуєте чубчик, його не обов'язково одразу заколювати. Його можна укладати набік, як це робить Памела Андерсон. Для такої зачіски достатньо зробити боковий проділ і м'яко зачесати пасма. Також їх можна злегка закрутити за допомогою плойки або бігуді.

Памела Андерсон / Фото Getty images

Легкий чубчик, як у Моніки Беллуччі

Густий прямий чубчик – не єдиний варіант. Моніка Беллуччі показує, що він може бути легким і повітряним. Тонші пасма не створюють зайвого об'єму біля обличчя. Тому такий чубчик підійде тим, хто хоче трохи змінити зачіску, але не готовий до дуже помітної зміни.

Короткий чубчик-шторка, як у Лори Дерн

Класичний чубчик-шторка зазвичай довший, але Лора Дерн носить його коротшим і більш пишним. Він має акуратну форму та добре обрамляє обличчя. Такий варіант виглядає елегантно й підходить для різних зачісок.

До слова, раніше ми розповідали про елегантну та просту зачіску, як у Селін Діон, яка чудово підійде жінкам 50+.