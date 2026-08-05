Александра Кучеренко засветила модный топ для идеального отдыха: это must have

Все мы знаем, что мода постоянно движется по кругу, возвращая к жизни забытые фасоны и фактуры. Среди этих трендов есть и такие, что со временем незаметно становятся настоящей классикой летнего гардероба. Техника ажурного вязания кроше – как раз один из таких хитов, который каждый сезон покоряет сердца модниц.

На этот раз стильную интерпретацию этого тренда показала украинская телеведущая и модель Александра Кучеренко. В своем инстаграме она опубликовала Stories в изысканном летнем наряде, главным акцентом которого стал трендовый топ кроше молочного оттенка с силуэтом халтер, который завязывается на шее.

Техника кроше (от французского crochet – крючок) – это особый вид вязания, который создает сквозные, воздушные кружевные узоры. Изделия в этом стиле ассоциируются с непринужденной атмосферой отдыха, курортной эстетикой бохо и уютным хендмейдом. Благодаря своей фактурности и легкой текстуре такие вещи позволяют коже дышать, что делает их идеальным выбором для жарких дней и вечеров на побережье.



Александра Кучеренко в топе кроше / фото из инстаграма

Для прогулки по испанскому побережью Александра удачно сочетала кружевной топ с бежевой юбкой длины миди с элегантной драпировкой на талии. Свой нежный наряд модель дополнила лаконичной сумочкой-кроссбоди в тон юбке, светлыми мюлями с пушистым фактурным декором и выразительными серьгами в форме морской звезды и ракушки, которые подчеркнули курортное настроение.



Саша Кучеренко в вязаном топе и длинной юбке / фото из инстаграма

Уверены, что топ кроше будет актуален еще много сезонов подряд. Это универсальный элемент летней базовой одежды, который легко вписывается в различные гардеробные комбинации. Для создания непринужденного повседневного образа его можно сочетать с широкими льняными брюками, джинсовыми шортами или любимыми джинсами высокой посадки.

Если же нужен более изысканный вечерний вариант для выхода в свет, повторите пример Александры и сочетайте такой топ с шелковой или сатиновой юбкой миди, добавив лаконичные босоножки на каблуке и акцентные украшения.



Летний бежевый образ Александры Кучеренко / фото из инстаграма

Кстати, в моду вернулся еще один противоречивый топ, который в нулевых обожали носить Пэрис Хилтон и Бритни Спирс.