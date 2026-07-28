Все модницы уже носят: Андре Тан назвал 4 главных тренда лета
Украинский дизайнер Андре Тан назвал четыре трендовых вещи, которые следует добавить к летнему гардеробу.
Они уже стали популярны среди модниц в разных странах и могут легко обновить повседневный гардероб. Подробности модельер раскрыл в видео на своей странице в инстаграмме.
Первым в списке стал дышащий трикотаж – ажурные топы, тонкие джемпера и легкие свитера. По словам эксперта, такие вещи не перегружают образ и хорошо сочетаются почти с любым низом – от джинсов до шелковых юбок.
Вторым трендом Андре Тан назвал винтажные платья-комбинации. Атлас, кружево и мягкие силуэты, говорит дизайнер, помогают создать очень женственный и одновременно непринужденный образ.
Именно тот случай, когда кажется, что ты потратила часы на этот образ, хотя на самом деле потратила всего несколько минут,
– отметил Андре Тан.
Эта простота и делает такие платья особенно привлекательными для лета, когда хочется выглядеть эффектно без лишних хлопот.
Третьими в списке стали вьетнамки на каблуке. Еще несколько лет назад такая обувь могла казаться странным выбором, а теперь она уверенно претендует на статус одной из главных пар сезона.
Завершили подборку прозрачные фактуры и глубокие оттенки. Андре Тан советует присмотреться к легким полупрозрачным тканям в шоколадном, бордовом и оливковом цветах – именно они придают образу современности и дорогого вида.
Кстати, раньше мы рассказывали о других советах дизайнера, которые помогают визуально сделать фигуру более стройной.