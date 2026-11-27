Зимний шопинг может легко превратиться в покупку вещей, которые уже утратили актуальность и удешевляют образ. Например, можно поддаться соблазну низкой цены или какой-то выгодной акции. Однако не всегда стоит покупать вещь только потому, что она доступна по цене, ведь можно попасть в модную ловушку.

Стилистка с ником sonyaprel в своем инстаграме посоветовала оставить в прошлом определенные модели курток и пуховиков и рассказала, на что стоит обратить внимание в этом сезоне. В своем видео София подробно разобрала главные антитренды верхней одежды на эту зиму, чтобы вы не тратили бюджет на вещи, которые уже не подходят для современного образа.

Первыми в списке неактуальных позиций оказались пуховики из экокожи – когда-то они были на пике популярности, но сейчас не придают луку свежести и выглядят устаревшими. Такая же участь постигла блестящие пуховики с лаковой или виниловой поверхностью, а также бархатные и велюровые модели – все эти фактуры стоит обходить стороной, вместо этого обращая внимание на более актуальные решения, в частности меховые варианты, которые сейчас набирают обороты.



Пуховик из экокожи вышел из моды / Фото с Pinterest

Отдельное внимание в видео уделено крою и деталям. Приталенные пуховики с узкими рукавами, которые часто выбирают из-за желания плотно "укутаться" и скрыть лишние объемы, стилистка называет устаревшей историей, не вписывающейся в нынешний модный контекст.



Приталенные пуховики вышли из моды в 2026 году / Фото из инстаграма shokonatsume

Неактуальными остаются и парки с меховым воротником, особенно если модель осталась еще с прошлых лет и выглядит изношенной. К нежелательным покупкам также относятся слишком приталенные шубки с пояском неопределенной длины – ни короткие, ни длинные, – которые нарушают пропорции и выглядят неаккуратно.

Еще один пункт антитрендов – гибридные модели, в которых в одном изделии сочетаются разные материалы, например, фрагменты дубленки и пуховика. По словам стилистки, такие сложные комбинации выглядят неинтересно и неактуально, поэтому усложнять зимний гардероб подобными вариантами точно не стоит.

Антитренды пуховиков в 2026 – 2027 годах: смотрите видео

Вместо этого лучше делать ставку на продуманные актуальные силуэты и грамотно подобранные зимние аксессуары – шапки, шарфы, перчатки или наушники, которые помогут создать гармоничный и теплый образ.

Добавить больше тепла в ваши зимние наряды помогут модные жилетки, которые в этом сезоне очень актуальны.