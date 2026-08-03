Испортят любую фигуру: 3 модных ошибки в летней одежде, которые допускает каждая вторая
Летняя одежда должна придавать образу легкость, свежесть и молодость, но некоторые вещи действуют совершенно противоположным образом. Неправильно подобранный крой или тяжелая ткань могут визуально добавить возраста и полностью испортить пропорции фигуры.
Стилисты Interia Kobieta назвали самые опасные ошибки в летних нарядах, от которых стоит отказаться в этом сезоне.
Бесформенные туники в сочетании с капри
Пытаясь укрыться от жары в слишком свободной одежде, можно довольно легко создать устаревший образ. Объемные синтетические туники полностью скрывают талию и делают силуэт массивным.
К тому же их часто носят с коварными леггинсами длиной три четверти. Линия, заканчивающаяся на самой широкой части голени, визуально укорачивает ноги. Гораздо лучше будет смотреться льняная рубашка прямого кроя, частично заправленная в брюки или шорты.
Мелкий цветочный принт и черный цвет
Несмотря на популярность цветочных мотивов летом, мелкий и слишком густой орнамент на закрытых фасонах часто старит. Именно поэтому стилисты советуют выбирать более крупные, графичные рисунки или платья с открытыми плечами и выразительным вырезом.
Еще одна ловушка, о которой говорят стилисты – черный цвет в области лица. При ярком дневном свете он создает контраст, который подчеркивает тени под глазами и малейшие следы усталости. Альтернативой могут стать платья с глубоким вырезом или вещи в насыщенных шоколадных, оливковых и темно-синих тонах.
Тонкие синтетические ткани и тяжелые сандалии
На внешний вид одежды существенно влияет качество материала. Тонкий полиэстер электризуется, прилипает к телу и сильно блестит на солнце, делая дешевым даже удачный фасон.
В то же время общее впечатление от легкого летнего образа часто портит массивная обувь на толстой подошве с большим количеством ремешков, ведь она затрудняет ходьбу, визуально утяжеляет стопу и укорачивает ноги.
Вместо этого на лето лучше выбирать натуральные ткани, в частности лен, хлопок, вискозу, а массивные сандалии заменить на легкие шлепанцы или белые кеды.
Кстати, наша редакция уже рассказывала о летних платьях, которые портят образ.