Больше не носите это: 3 модели осенней обуви, которые окончательно вышли из моды

Тише, чем осенние листья, в гардероб незаметно проникает новый инсайт от стилистов: то, что еще вчера казалось вершиной стиля, сегодня рискует превратить образ в архивный музейный экспонат. Мода вновь проводит ревизию на наших обувных полках, решительно вычеркивая вчерашних фаворитов.

Современный гардероб все больше ценит вневременную классику, изящные силуэты и качественные материалы. Выбирая нейтральные модели, вы инвестируете в собственный комфорт и спокойствие, ведь элегантная базовая пара не утратит актуальности ни через сезон, ни через три. Впрочем, чтобы случайно не попасть в стилистические ловушки, стоит знать, от каких трех пар обуви этой осенью точно лучше отказаться.

3 главных обувных антитренда осени 2026

Массивная "тракторная" подошва. Эра тяжелых грубых ботинок с гигантскими протекторами окончательно подошла к концу. Обувь, которая еще недавно казалась манифестом свободы, сегодня выглядит слишком громоздко и визуально утяжеляет силуэт. На смену массивной подошве пришли плавность и изящество: классические жокейские сапоги, аккуратные дерби и лаконичные ботинки на ровной подошве. Но никто не уверен окончательно, что "тракторная" подошва не вернется.



"Тракторная" подошва уже не в моде / фото из инстаграма

Кроссовки на коричневой резиновой подошве (Gum-Sole). За последние несколько лет ретро-кроссовки на контрастной рыжей или коричневой резиновой подошве были абсолютно везде, поэтому успели изрядно надоесть. Осенний сезон призывает отдохнуть от этого фасона. Модный ориентир сместился в сторону ультратонких плоских силуэтов или мягких цветных замшевых моделей в глубоких осенних оттенках бордо и шоколада.



Кроссовки на бежевой резиновой подошве вышли из моды / фото из инстаграма

Слишком высокий и тонкий каблук (Stiletto). Экстремальные каблуки, требующие невероятных жертв ради эффектного выхода, уступили место практичности. Стилисты настаивают на естественности движения и удобстве, поэтому высокие острые каблуки сегодня воспринимаются как неуместный архаизм. Если хотите приподняться над землей, выбирайте устойчивые конусообразные каблуки, архитектурные формы или элегантные каблуки-рюмочки (Kitten heels).



Каблуки-шпильки уже не в моде / фото из инстаграма

Вместо того чтобы слепо покупать каждую громкую новинку, гораздо разумнее довериться собственному ощущению комфорта и проверенным силуэтам. О главных антитрендах в одежде мы рассказывали ранее.