Сучасний гардероб усе більше цінує позачасову класику, витончені силуети та якісні матеріали. Обираючи нейтральні моделі, ви інвестуєте у власний комфорт і спокій, адже елегантна базова пара не втратить актуальності ані через сезон, ані через три. Втім, аби випадково не натрапити на стилістичні пастки, варто знати, від яких трьох пар взуття цієї осені точно краще відмовитися.

3 головні взуттєві антитренди осені 2026

Масивна "тракторна" підошва. Ера важких грубих черевиків із велетенськими протекторами остаточно добігла кінця. Взуття, яке ще нещодавно здавалося маніфестом свободи, сьогодні має надто громіздкий вигляд та візуально обтяжує силует. На зміну масивній підошві прийшли плавність і витонченість: класичні жокейські чоботи, акуратні дербі та лаконічні черевики на рівному ходу. Але ніхто не впевнений остаточно, що "тракторна" підошва не повернеться.



"Тракторна" підошва вже не в моді / фото з інстаграму

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Кросівки на коричневій гумовій підошві (Gum-Sole). За останні кілька років ретро-кросівки на контрастній рудій або коричневій гумовій підошві були абсолютно скрізь, через що встигли неабияк набриднути. Осінній сезон закликає відпочити від цього фасону. Модний орієнтир змістився в бік ультратонких плоских силуетів або м'яких кольорових замшевих моделей у глибоких осінніх відтінках бордо та шоколаду.



Кросівки на бежевій гумовій підошві вийшли з моди / фото з інстаграму

Занадто висока та тонка шпилька (Stiletto). Екстремальні шпильки, які вимагають неймовірних жертв заради ефектного виходу, поступилися місцем практичності. Стилісти наполягають на природності руху та зручності, тому високі гострі підбори сьогодні сприймаються як недоречний архаїзм. Якщо прагнете піднятися над землею, обирайте стійкі конусоподібні підбори, архітектурні форми або елегантні підбори-чарочки (Kitten heels).



Підбори-шпилька вже не в моді / фото з інстаграму

Замість того щоб сліпо купувати кожну гучну новинку, набагато розумніше довіритися власному відчуттю комфорту та перевіреним силуетам. Про головні антитренди в одязі ми розповідали раніше.