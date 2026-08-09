Еще ярче, чем классический красный: почему все модницы без ума от арбузного маникюра

Пока классический красный лак ненадолго уступает место свежим летним экспериментам, мода на "фруктовые" ногти уверенно завоевала лидирующие позиции в бьюти-трендах. В этом году на смену нейтральным молочным оттенкам и сдержанному нюду пришел арбузный маникюр.

Он идеально сочетает в себе универсальность традиционной красной палитры с игривой яркостью насыщенного розового цвета. Такой дизайн придает любому образу изысканность и летнее настроение, пишет издание Who What Wear.

Модный маникюр на лето 2026

Главная идея этого маникюра заключается в том, чтобы воссоздать сияние и насыщенный цвет свежей арбузной мякоти или прохладного сока. Благодаря своей многогранности этот стиль подходит абсолютно всем и прекрасно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Мастера предлагают множество интересных вариаций для воплощения этого тренда. Поклонники лаконичного стиля выбирают сплошное глянцевое покрытие на короткие форме "мягкий квадрат". Ведь это позволяет сбалансировать яркий цвет и сохранить сдержанный вид.

Стильный маникюр на лето 2026 / Фото Pinterest

Для тех, кто любит естественный вид покрытия, прекрасно подойдут полупрозрачные "акварельные" лаки и укрепляющие базы с розово-красным оттенком. Они подчеркивают красоту натуральных ногтей и придают им зеркальный блеск, напоминающий арбузный сок.

Нюдовый маникюр на лето / Фото Pinterest

Если же вам хочется выделиться, то можно смело выбирать цветной арбузный френч или яркие неоновые оттенки в стиле арбузных леденцов. Так, мастера часто сочетают розово-красную основу с элементами зеленой полосатой кожуры и мелкими черными косточками.

Красивый маникюр 2026 / Фото Pinterest

Кстати, создать такой маникюр можно и дома. Однако важно использовать только высококачественный топ с зеркальным блеском и не забывать об уходе за кутикулой. Ведь именно идеальный глянец придает ногтям тот самый фирменный "сочный" эффект.

Лето еще не закончилось, но осенние тренды уже начинают заявлять о себе. Ранее мы уже рассказывали о самых модных цветах маникюра на август.