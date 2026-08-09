Він ідеально поєднує універсальність традиційної червоної палітри з грайливою яскравістю гарячого рожевого кольору. Такий дизайн додає кожному образу вишуканості та літнього настрою, пише видання Who What Wear.

Модний манікюр на літо 2026

Головна ідея цього манікюру полягає в тому, щоб відтворити сяйво та багатий колір свіжої кавунової м'якоті або прохолодного соку. Завдяки своїй багатогранності цей стиль пасує абсолютно всім і має гарний вигляд як на довгих, так і на коротких нігтях.

Майстри пропонують безліч цікавих варіацій для втілення цього тренду. Шанувальники лаконічного стилю обирають суцільне глянцеве покриття на короткій формі "м'який квадрат". Адже це дозволяє збалансувати яскравий колір і зберегти стриманий вигляд.

Стильний манікюр на літо 2026 / Фото Pinterest

Для тих, хто любить природний вигляд покриття, чудово підійдуть напівпрозорі "акварельні" лаки та зміцнювальні бази з рожево-червоним відтінком. Вони підкреслюють красу натуральних нігтів та додають їм дзеркального блиску, що нагадує кавуновий сік.

Нюдовий манікюр на літо / Фото Pinterest

Якщо ж вам хочеться виділитися, то можна сміливо вибирати кольоровий кавуновий френч або яскраві неонові відтінки у стилі кавунових льодяників. Так, майстри часто комбінують рожево-червону базу з елементами зеленої смугастої шкірки і дрібними чорними кісточками.

Красивий манікюр 2026 / Фото Pinterest

До речі, створити такий манікюр можна і вдома. Однак важливо використовувати лише високоякісний топ із дзеркальним блиском та не забувати про догляд за кутикулою. Адже саме ідеальний глянець дарує нігтям той самий фірмовий "соковитий" ефект.

Літо ще не закінчилося, але осінні тренди вже починають заявляти про себе. Раніше ми вже розповідали про наймодніші кольори манікюру на серпень.