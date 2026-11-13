Прощай, длинные волосы: Ариана Гранде удивила сменой имиджа и продемонстрировала самую популярную стрижку

Ариана Гранде кардинально изменила имидж после завершения съемок в фильме "Wicked: Чародейка". Актриса вернулась к темному цвету волос и укоротила их на 15 сантиметров.

Стилист Брендон Пич сделал певице игривую прическу flipped bob с подкрученными кончиками. Как рассказал парикмахер изданию Vogue, после длительного пребывания в блонде кончики ее волос "буквально умоляли о ножницах".

Как выглядит новая прическа Арианы Гранде

Мастер стремился создать прическу, которая поможет звезде отдохнуть от привычного высокого хвоста. При этом теплый шоколадный цвет выгодно подчеркивает янтарный оттенок ее глаз.

Ариана Гранде показала популярную стрижку на зиму / Фото из инстаграма @arianagrande

Основой прически стал прямой боб со скрытой внутренней градуировкой, которая сохраняет живую динамику волос и позволяет экспериментировать со стилизацией. Главный акцент укладки делается на деликатно подкрученных наружу кончиках, что создает изящный микс эстетики 60-х и 90-х годов.

Этот силуэт быстро заполонил светские мероприятия и модные показы. Марго Робби выбрала похожее каре с косой челкой для круизного показа Chanel в Австралии, а французская актриса Леа Сейду и звезда сериала "Медведь" Айо Эдебири также освежили свои образы вывернутыми прядями.

Чтобы прическа выглядела современно, стилист советует избегать массивного начеса у корней. Волосы должны оставаться гладкими у корней, а изгиб на кончиках формируется под четким углом.

Кстати, на днях своей сменой имиджа также удивила модель Белла Хадид.