Прощавай, довге волосся: Аріана Гранде здивувала зміною іміджу й показала найпопулярнішу стрижку

Стиліст Брендон Піч зробив співачці грайливий flipped bob із підкрученими кінчиками. Як розповів перукар виданню Vogue, після тривалого перебування в блонді кінчики її волосся "буквально благали про ножиці".

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Який вигляд має нова зачіска Аріани Гранде

Майстер прагнув створити зачіску, яка допоможе зірці відпочити від звичного високого хвоста. Водночас теплий шоколадний колір вигідно підкреслює бурштиновий відтінок її очей.

Аріана Гранде показала популярну стрижку на зиму / Фото з інстаграму @arianagrande

Основою зачіски став прямий боб із прихованим внутрішнім градуюванням, яке зберігає живу динаміку волосся та дозволяє експериментувати зі стайлінгом. Головний акцент укладки робиться на делікатно підкручених назовні кінчиках, що створює витончений мікс естетики 60-х та 90-х років.

Цей силует швидко заполонив світські події та модні покази. Марго Роббі обрала схоже каре з косим чубчиком для круїзного шоу Chanel в Австралії, а французька акторка Леа Сейду та зірка серіалу "Ведмідь" Айо Едебірі також освіжили образи вивернутими пасмами.

Щоб зачіска виглядала сучасно, стиліст радить уникати масивного прикореневого начосу. Волосся має залишатися гладким біля коренів, а вигин на кінчиках формується під чітким кутом.

До речі, днями зміною іміджу вразила також модель Белла Хадід.