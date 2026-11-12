На хокейному матчі: Белла Хадід приголомшила фанів новою ефектною зачіскою

Свій оновлений образ знаменитість презентувала під час хокейного матчу між командами Colorado Avalanche та Detroit Red Wings. Фотографії з події модель опублікувала у своєму інстаграмі.

Adv

Белла Хадід вразила новим кольором волосся

У Денвері, на трибунах спортивної арени Ball Arena, вона миттєво привернула до себе увагу публіки. На світлинах Белла радісно позує у фанатському джерсі та бордовій бейсболці. Яскраві світлі пасма зірки ефектно контрастують зі спортивним одягом на тлі льодового майданчика та гравців команди.

Белла Хадід зробила платиновий боб / Фото з інстаграму @bellahadid

Модель завжди сміливо експериментувала із зачісками, змінюючи глибокий шоколадний колір на венеційський блонд або розкішну голлівудську довжину на короткі стрижки. Тепер Хадід обрала безкомпромісний платиновий боб, який ідеально підкреслює скульптурні риси її обличчя.

Який вигляд має нова зачіска Белли Хадід / Фото з інстаграму @bellahadid

Компанію зірці на спортивній події склав підприємець із Колорадо Натан Лейсі, з яким вона все частіше відвідує світські заходи.

Раніше ми розповідали про улюблені чоботи Белли Хадід і Тейлор Свіфт.