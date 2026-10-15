Як зазначає видання Cosmopolitan, високі або низькі коричневі чоботи на підборах чи на низьких підборах стали ключовим елементом, здатним миттєво освіжити гардероб. Вони виглядають витонченіше за класичний чорний колір та додають аутфітам затишку.

Улюблені чоботи Тейлор Свіфт і Белли Хадід

Світові зірки вже продемонстрували, наскільки вдало коричневе взуття структурує сезонні комплекти. Зокрема, Тейлор Свіфт під час візиту на шоу Saturday Night Live обрала картату мінісукню з відкритими плечима від Simkhai, поєднавши її з високими чоботами від Burberry. Такий баланс жіночного крою та впевненої форми взуття створив ефектний силует для осіннього вечора.

Модель Белла Хадід довела, що глибокий шоколадний відтінок стає ідеальним компаньйоном навіть для дуже сміливої колірної палітри. На прогулянці Нью-Йорком зірка з'явилася в яскравій помаранчевій мінісукні від Oddli, вельветовому тренчі та високих чоботах на шпильці від Sergio Rossi.

З чим носити коричневі чоботи цієї осені

На кожен день обирайте перевірену формулу – прямі джинси правильної посадки, світлий лонгслів, в'язаний светр і довгий класичний тренч. Шоколадні чоботи створюють м'яку вертикаль і надають базовому комплекту дорогого вигляду.

Для особливих нагод або неспішних вихідних віддайте перевагу трикотажній сукні чи спідниці довжини міді. Також сміливо доповнюйте свій образ сорочкою оверсайз та замшевою курткою. Завдяки різноманіттю фактур високі чоботи роблять розслаблений силует виразним і стримано елегантним.

А для вечірнього виходу спробуйте поєднати чорну мінісукню, структурний блейзер чіткого крою та коричневі чоботи на тонких підборах. Такий контраст чорного й теплого кавового виглядає сучасно, свіжо та невимушено.

Раніше наша редакція вже розповідала про те, як стильно носити взуття кольору металік цієї осені.