Как отмечает издание Cosmopolitan, высокие или низкие коричневые сапоги на каблуке или на низком каблуке стали ключевым элементом, способным мгновенно освежить гардероб. Они выглядят изящнее классического черного цвета и добавляют аутфитам уюта.

Любимые сапоги Тейлор Свифт и Беллы Хадид

Мировые звезды уже продемонстрировали, насколько удачно коричневая обувь структурирует сезонные наряды. В частности, Тейлор Свифт во время визита на шоу Saturday Night Live выбрала клетчатое мини-платье с открытыми плечами от Simkhai, сочетая его с высокими сапогами от Burberry. Баланс женственного кроя и уверенной формы обуви создал эффектный силуэт для осеннего вечера.

Модель Белла Хадид доказала, что глубокий шоколадный оттенок становится идеальным компаньоном даже для очень смелой цветовой палитры. На прогулке по Нью-Йорку звезда появилась в ярком оранжевом мини-платье от Oddli, вельветовом тренче и в высоких сапогах на шпильке от Sergio Rossi.

С чем носить коричневые сапоги этой осенью

На каждый день выбирайте проверенную формулу – прямые джинсы правильного кроя, светлый лонгслив, вязаный свитер и длинный классический тренч. Шоколадные сапоги создают мягкую вертикаль и придают базовому комплекту дорогой вид.

Для особых случаев или неспешных выходных отдайте предпочтение трикотажному платью или юбке длины миди. Также смело дополняйте свой образ рубашкой оверсайз и замшевой курткой. Благодаря разнообразию фактур высокие сапоги делают непринужденный силуэт выразительным и сдержанно элегантным.

А для вечернего выхода попробуйте сочетать черное мини-платье, структурный блейзер четкого кроя и коричневые сапоги на тонких каблуках. Такой контраст черного и теплого кофейного цвета выглядит современно, свежо и непринужденно.

Ранее наша редакция уже рассказывала о том, как стильно носить обувь цвета "металлик" этой осенью.